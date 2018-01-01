У волинському селищі встановили освітлення. ФОТО





Про це пише



Комунальники встановили три сучасні освітлювачі зі світлодіодними лампами (потужність кожного 50 Вт), а незабаром тут з’явиться ще два таких.



Старі ж світлоточки, які раніше обслуговували цю алею, вийшли з ладу ще півроку тому. В темну пору доби люди, а особливо діти, боялись там ходити.



Випробувавши нові ліхтарі, задоволеним залишився й начальник Локачинського комунгоспу Олег Джура. Каже, що світять вони дійсно чудово, а ще мають триваліший від звичайних лампочок термін експлуатації та дозволяють заощаджувати на електроенергії.



Тож у перспективі сучасні світлоточки планують встановити ще на вулиці Незалежності та в провулку, який з’єднує вулиці Миру та Івана Франка.



Якщо такі енергоощадні технології виправдають сподівання місцевого населення, то в селищі їх впроваджуватимуть і надалі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Локачах на відрізку від автостанції до центральної вулиці встановили нові ліхтарі.Про це пише Район.Локачі Комунальники встановили три сучасні освітлювачі зі світлодіодними лампами (потужність кожного 50 Вт), а незабаром тут з’явиться ще два таких.Старі ж світлоточки, які раніше обслуговували цю алею, вийшли з ладу ще півроку тому. В темну пору доби люди, а особливо діти, боялись там ходити.Випробувавши нові ліхтарі, задоволеним залишився й начальник Локачинського комунгоспу. Каже, що світять вони дійсно чудово, а ще мають триваліший від звичайних лампочок термін експлуатації та дозволяють заощаджувати на електроенергії.Тож у перспективі сучасні світлоточки планують встановити ще на вулиці Незалежності та в провулку, який з’єднує вулиці Миру та Івана Франка.Якщо такі енергоощадні технології виправдають сподівання місцевого населення, то в селищі їх впроваджуватимуть і надалі.

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