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У волинському селищі встановили освітлення. ФОТО

У волинському селищі встановили освітлення. ФОТО
У Локачах на відрізку від автостанції до центральної вулиці встановили нові ліхтарі.

Про це пише Район.Локачі.

Комунальники встановили три сучасні освітлювачі зі світлодіодними лампами (потужність кожного 50 Вт), а незабаром тут з’явиться ще два таких.

Старі ж світлоточки, які раніше обслуговували цю алею, вийшли з ладу ще півроку тому. В темну пору доби люди, а особливо діти, боялись там ходити.

Випробувавши нові ліхтарі, задоволеним залишився й начальник Локачинського комунгоспу Олег Джура. Каже, що світять вони дійсно чудово, а ще мають триваліший від звичайних лампочок термін експлуатації та дозволяють заощаджувати на електроенергії.

Тож у перспективі сучасні світлоточки планують встановити ще на вулиці Незалежності та в провулку, який з’єднує вулиці Миру та Івана Франка.

Якщо такі енергоощадні технології виправдають сподівання місцевого населення, то в селищі їх впроваджуватимуть і надалі.
У волинському селищі встановили освітлення. ФОТО
У волинському селищі встановили освітлення. ФОТО
У волинському селищі встановили освітлення. ФОТО
У волинському селищі встановили освітлення. ФОТО

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Теги: освітлення, Локачі
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