У волинському селищі відремонтували аварійну дорогу. ФОТО
Сьогодні, 17:30
У селі Луків відремонтували ділянку дороги, яка знаходилась у критичному стані.
Про це у спільноті «Луківська громада» написав Олександр Дзьобан.
«Дякуємо особисто голові ОТГ смт. Луків Климуку А.Я. і всім безпосередньо причасним до ремонту дороги по вул. Мацеївській», – йдеться у дописі.
Також чоловік опублікував світлини дороги до та після ремонту.
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Про це у спільноті «Луківська громада» написав Олександр Дзьобан.
«Дякуємо особисто голові ОТГ смт. Луків Климуку А.Я. і всім безпосередньо причасним до ремонту дороги по вул. Мацеївській», – йдеться у дописі.
Також чоловік опублікував світлини дороги до та після ремонту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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