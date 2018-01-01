У волинському селищі відремонтували аварійну дорогу. ФОТО





Про це у спільноті «Луківська громада» написав Олександр Дзьобан.



«Дякуємо особисто голові ОТГ смт. Луків Климуку А.Я. і всім безпосередньо причасним до ремонту дороги по вул. Мацеївській», – йдеться у дописі.



Також чоловік опублікував світлини дороги до та після ремонту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Луків відремонтували ділянку дороги, яка знаходилась у критичному стані.Про це у спільноті «Луківська громада» написав«Дякуємо особисто голові ОТГ смт. Луків Климуку А.Я. і всім безпосередньо причасним до ремонту дороги по вул. Мацеївській», – йдеться у дописі.Також чоловік опублікував світлини дороги до та після ремонту.

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