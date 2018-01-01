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У волинському селищі відремонтували аварійну дорогу. ФОТО

У волинському селищі відремонтували аварійну дорогу. ФОТО
У селі Луків відремонтували ділянку дороги, яка знаходилась у критичному стані.

Про це у спільноті «Луківська громада» написав Олександр Дзьобан.

«Дякуємо особисто голові ОТГ смт. Луків Климуку А.Я. і всім безпосередньо причасним до ремонту дороги по вул. Мацеївській», – йдеться у дописі.

Також чоловік опублікував світлини дороги до та після ремонту.
У волинському селищі відремонтували аварійну дорогу. ФОТО
У волинському селищі відремонтували аварійну дорогу. ФОТО
У волинському селищі відремонтували аварійну дорогу. ФОТО
У волинському селищі відремонтували аварійну дорогу. ФОТО
У волинському селищі відремонтували аварійну дорогу. ФОТО

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Теги: ремонт, Волинь, Луків, дорога
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