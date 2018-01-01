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На Одещині жінку збили одразу два авто. ФОТО

На Одещині жінку збили одразу два авто. ФОТО
Біля селища Хлібодарське Одеської області жінку-пішохода збили одразу два автомобілі. Постраждала померла на місці пригоди до прибуття швидкої.

Як повідомляє «Думская», інцидент стався на неосвітленій дорозі, – передає УНІАН.

За словами очевидців, в районі автобусної зупинки «Фіат» збив жінку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Жінка впала, і на неї наїхав автомобіль «Вольво». Місцеві жителі, як наголошується, кажуть, що аварія сталася через відсутність освітлення на пішохідному переході.

«Траса не оснащена ані світлофором, ані елементарно нормальним освітленням. Я сама щодня стою по 10-15 хвилин перед пішохідним переходом, щоб перейти дорогу. Наїзди в нашому районі не рідкість, хоча смертельних випадків не було давно. Невже мають гинути люди, щоб домогтися справедливості, щоб виділили бюджет на освітлення і світлофор», — процитували журналісти пост жительки Хлібодарського Вікторії Карауш.

Станом на 14:25 місцеві мешканці перекривають Маякську трасу, вимагаючи вирішити питання з освітленням траси та встановленням світлофора. Чекають приїзду чиновників. Раніше повідомлялося, що медикам не вдалося врятувати 41-річну жительку Біляївського району Одеської області, яка отримала травми після випідання з маршрутки.
На Одещині жінку збили одразу два авто. ФОТО
На Одещині жінку збили одразу два авто. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, смерть
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