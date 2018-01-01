У Києві автомобіль злетів з дороги і розбився: водій загинув. ФОТО
Сьогодні, 20:52
У Святошинському районі міста Києва на проспекті Перемоги сталась автопригода, в якій загинула людина.
Про це повідомили на сторінці «Вартові Еспресо» у Facebook.
Водій автомобіля KIA CEED, рухаючись у напрямку центру, не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя. Автівка спочатку знесла опору дорожнього знаку а потім, рухаючись між деревами та стовпами близько 50 метрів, ледь не в'їхала у підземний перехід. Зупинилось авто лише після зіткнення о стінку підземки. Удар прийшовся як раз у водійське місце, тож керманич був затиснений у понівеченому автомобілі.
Окрім поліції на допомогу приїхали служби ДСНС та швидка допомога. Хоча рятувальники й допомогли витягнути чоловіка, проте допомога останніх не знадобилась. Медики констатувати смерть.
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Про це повідомили на сторінці «Вартові Еспресо» у Facebook.
Водій автомобіля KIA CEED, рухаючись у напрямку центру, не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя. Автівка спочатку знесла опору дорожнього знаку а потім, рухаючись між деревами та стовпами близько 50 метрів, ледь не в'їхала у підземний перехід. Зупинилось авто лише після зіткнення о стінку підземки. Удар прийшовся як раз у водійське місце, тож керманич був затиснений у понівеченому автомобілі.
Окрім поліції на допомогу приїхали служби ДСНС та швидка допомога. Хоча рятувальники й допомогли витягнути чоловіка, проте допомога останніх не знадобилась. Медики констатувати смерть.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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