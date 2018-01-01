У кінотеатрі MULTIPLEX покажуть театральну виставу «Як важливо бути серйозним»*
Сьогодні, 18:49
Постановка театральної компанії Classic Spring на сцені театру «Водевіль».
Цикл вистав театральної компанії Classis Spring, присвячених Оскару Уайльду, завершується однією з найсмішніших п'єс, написаних англійською мовою.
У цьому шедеврі, який так любить публіка, Уайльд підкидає в повітря любов, логіку, англійську мову - і з задоволенням спостерігає за барвистим феєрверком, що виходить в результаті.
Джек, Алджі, Гвендолен і Сесілі на власному прикладі переконуються, що справжня любов - процес, що погано піддається контролю та норовить при кожній слушній нагоді обернутися хаосом. В цей же час за катастрофою хороших манер із-за лаштунків спостерігає леді Брекнелл.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Цикл вистав театральної компанії Classis Spring, присвячених Оскару Уайльду, завершується однією з найсмішніших п'єс, написаних англійською мовою.
У цьому шедеврі, який так любить публіка, Уайльд підкидає в повітря любов, логіку, англійську мову - і з задоволенням спостерігає за барвистим феєрверком, що виходить в результаті.
Джек, Алджі, Гвендолен і Сесілі на власному прикладі переконуються, що справжня любов - процес, що погано піддається контролю та норовить при кожній слушній нагоді обернутися хаосом. В цей же час за катастрофою хороших манер із-за лаштунків спостерігає леді Брекнелл.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
спілка
вітає з Днем працівників сільського господарства
Останні новини
Розповіли, якою має бути програма «Безпечне місто». ВІДЕО
Сьогодні, 19:23
У кінотеатрі MULTIPLEX покажуть театральну виставу «Як важливо бути серйозним»*
Сьогодні, 18:49
На Одещині жінку збили одразу два авто. ФОТО
Сьогодні, 18:12
У волинському селищі відремонтували аварійну дорогу. ФОТО
Сьогодні, 17:30
Медіа