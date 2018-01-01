У кінотеатрі MULTIPLEX покажуть театральну виставу «Як важливо бути серйозним»*

Постановка театральної компанії Classic Spring на сцені театру «Водевіль».Цикл вистав театральної компанії Classis Spring, присвячених Оскару Уайльду, завершується однією з найсмішніших п'єс, написаних англійською мовою.У цьому шедеврі, який так любить публіка, Уайльд підкидає в повітря любов, логіку, англійську мову - і з задоволенням спостерігає за барвистим феєрверком, що виходить в результаті.Джек, Алджі, Гвендолен і Сесілі на власному прикладі переконуються, що справжня любов - процес, що погано піддається контролю та норовить при кожній слушній нагоді обернутися хаосом. В цей же час за катастрофою хороших манер із-за лаштунків спостерігає леді Брекнелл.