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У кінотеатрі MULTIPLEX покажуть театральну виставу «Як важливо бути серйозним»*

У кінотеатрі MULTIPLEX покажуть театральну виставу «Як важливо бути серйозним»*
Постановка театральної компанії Classic Spring на сцені театру «Водевіль».

Цикл вистав театральної компанії Classis Spring, присвячених Оскару Уайльду, завершується однією з найсмішніших п'єс, написаних англійською мовою.

У цьому шедеврі, який так любить публіка, Уайльд підкидає в повітря любов, логіку, англійську мову - і з задоволенням спостерігає за барвистим феєрверком, що виходить в результаті.

Джек, Алджі, Гвендолен і Сесілі на власному прикладі переконуються, що справжня любов - процес, що погано піддається контролю та норовить при кожній слушній нагоді обернутися хаосом. В цей же час за катастрофою хороших манер із-за лаштунків спостерігає леді Брекнелл.
У кінотеатрі MULTIPLEX покажуть театральну виставу «Як важливо бути серйозним»*

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Теги: РЦ «Промінь»
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