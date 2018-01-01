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Розповіли, якою має бути програма «Безпечне місто». ВІДЕО

Розповіли, якою має бути програма «Безпечне місто». ВІДЕО
«Безпечне місто» – це програма відеофіксації на вулицях міст, яка дозволяє профілактувати правопорушення та збільшує розкриваність злочинів.

За повідомленнями «УНІАН», після запровадження такої програми в Дубаї, поліції вдалося відстежити та затримати 2 739 злочинців за 18 місяців, – пише Конкурент.

Якою ж має бути програма «Безпечне місто» у Луцьку розповіли під час прямого ефіру в ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE» 16 листопада.

Система відео спостереження дозволяє відслідковувати скупчення людей та транспорту, виявляти акти вандалізму та правопорушення, розпізнавати осіб та номерні знаки для перевірки у базі підозрюваних осіб, або викрадених автомобілів, підраховувати людей чи об’єкти на заданій території, аналізувати отримані дані та інше.

У Луцьку таку програму розпочали реалізовувати ще у 2015 році. Проект «Безпечне місто» передбачав проведення в місті оптоволокна, встановлення 64 відеокамер зовнішнього спостереження, контроль за діяльністю світлофорів, створення центру адміністрування даних.

Станом на 7 листопада виконано робіт на 4, 3 мільйона гривень. Всього бюджет проекту складає 7, 6 млн грн. Прокладено 24, 5 км кабелів із 45 км потрібних, встановлено 10 камер з 50 та частково облаштовано ситуаційний центр на вулиці Богдана Хмельницького 17.


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Теги: Безпечне місто
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