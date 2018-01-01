Муніципали у Луцьку «накрили» чергову точку продажу сурогату. ФОТО
Сьогодні, 19:45
У Луцьку інспектори муніципальної варти вилучили 12 літрів сурогату у жителів міста.
Про це повідомили на сторінці Департаменту муніципальної варти у Facebook.
Вранці 18 листопада інспектори здійснили рейд та спіймали на «гарячому» реалізаторів забороненого алкоголю. Спочатку на бульварі Дружби Народів вони викрили чоловіка, який торгував спиртним, розлитим в скляні та пластикові пляшки різної ємкості. На ринку він зайняв торгівельне місце і, нічого не підозрюючи, продавав сурогат. Інспектори склали на нього адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КупАП.
Іншу «наливайку» працівники департаменту муніципальної варти Луцька «прикрили» на проспекті Відродження. На ринку «Лучеськ» спиртне продавала жінка, яку вже неодноразово виявляли інспектори та притягали до відповідальності. Цього разу на неї склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 156 КУпАП.
Документи по обох порушниках невдовзі будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
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Про це повідомили на сторінці Департаменту муніципальної варти у Facebook.
Вранці 18 листопада інспектори здійснили рейд та спіймали на «гарячому» реалізаторів забороненого алкоголю. Спочатку на бульварі Дружби Народів вони викрили чоловіка, який торгував спиртним, розлитим в скляні та пластикові пляшки різної ємкості. На ринку він зайняв торгівельне місце і, нічого не підозрюючи, продавав сурогат. Інспектори склали на нього адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КупАП.
Іншу «наливайку» працівники департаменту муніципальної варти Луцька «прикрили» на проспекті Відродження. На ринку «Лучеськ» спиртне продавала жінка, яку вже неодноразово виявляли інспектори та притягали до відповідальності. Цього разу на неї склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 156 КУпАП.
Документи по обох порушниках невдовзі будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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