вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Муніципали у Луцьку «накрили» чергову точку продажу сурогату. ФОТО

Муніципали у Луцьку «накрили» чергову точку продажу сурогату. ФОТО
У Луцьку інспектори муніципальної варти вилучили 12 літрів сурогату у жителів міста.

Про це повідомили на сторінці Департаменту муніципальної варти у Facebook.

Вранці 18 листопада інспектори здійснили рейд та спіймали на «гарячому» реалізаторів забороненого алкоголю. Спочатку на бульварі Дружби Народів вони викрили чоловіка, який торгував спиртним, розлитим в скляні та пластикові пляшки різної ємкості. На ринку він зайняв торгівельне місце і, нічого не підозрюючи, продавав сурогат. Інспектори склали на нього адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КупАП.

Іншу «наливайку» працівники департаменту муніципальної варти Луцька «прикрили» на проспекті Відродження. На ринку «Лучеськ» спиртне продавала жінка, яку вже неодноразово виявляли інспектори та притягали до відповідальності. Цього разу на неї склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 156 КУпАП.

Документи по обох порушниках невдовзі будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
Муніципали у Луцьку «накрили» чергову точку продажу сурогату. ФОТО
Муніципали у Луцьку «накрили» чергову точку продажу сурогату. ФОТО
Муніципали у Луцьку «накрили» чергову точку продажу сурогату. ФОТО
Муніципали у Луцьку «накрили» чергову точку продажу сурогату. ФОТО
Муніципали у Луцьку «накрили» чергову точку продажу сурогату. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, муніципали, благоустрій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка Громадська
спілка
 вітає з Днем працівників сільського господарства
Останні новини
Прогноз погоди у Луцьку на 19 листопада
Сьогодні, 20:00
Муніципали у Луцьку «накрили» чергову точку продажу сурогату. ФОТО
Сьогодні, 19:45
Розповіли, якою має бути програма «Безпечне місто». ВІДЕО
Сьогодні, 19:23
У кінотеатрі MULTIPLEX покажуть театральну виставу «Як важливо бути серйозним»*
Сьогодні, 18:49
На Одещині жінку збили одразу два авто. ФОТО
Сьогодні, 18:12
Схожі новини
У Луцьку покарали чоловіка, який проводив розкопки без належних документів. ФОТО У Луцьку покарали чоловіка, який проводив розкопки без належних документів. ФОТО
13 листопад, 15:16
У Луцьку муніципали покарали палія листя. ФОТО У Луцьку муніципали покарали палія листя. ФОТО
27 жовтень, 14:51
У Луцьку муніципали знесли незаконні паркани. ФОТО У Луцьку муніципали знесли незаконні паркани. ФОТО
26 жовтень, 19:56
У Луцьку вітер повалив дерево. ФОТО У Луцьку вітер повалив дерево. ФОТО
25 жовтень, 08:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Матеріальні блага та проросійські зв’язки: чому волинське духовенство МП не підтримує Томос
17 листопад, 17:06
 1
Прогноз погоди у Луцьку на 19 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Муніципали у Луцьку «накрили» чергову точку продажу сурогату. ФОТО
Сьогодні, 19:45
 0
Розповіли, якою має бути програма «Безпечне місто». ВІДЕО
Сьогодні, 19:23
 0
У кінотеатрі MULTIPLEX покажуть театральну виставу «Як важливо бути серйозним»*
Сьогодні, 18:49
 0
Медіа
відео
1/8