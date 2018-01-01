Спорстмен з Волині встановив новий рекорд України. ФОТО

Під час Кубку України з жиму лежачи волинський спортсменвстановив новий рекорд України серед юніорів, впоравшись з вагою 190 кг.Тим самим Малкуш який виступав у ваговій категорії до 59 кг, на 2,5 кг перевищив попередній рекорд України, встановлений теж ним, - повідомив луцький тренерЗагалом у Кубку України з жиму лежачи брали участь четеро учасників команди «Volyn Strength» – Михайло Малкуш,Волинянка Ірина Воробйова у ваговій категорії до 72 кг показала свій кращий результат – 147,5 кг. Спортсменка стала володаркою Кубку України у своїй категорії та абсолютною чемпіонкою серед жінок.Софія Бабіляс з Волині посіла третю сходинку п‘єдесталу у ваговій категорії до 63 кг з результатом 80 кг.Оксана Приходько, яка представляє волинську команду, але розом з Дніпра, виступала поза конкурсом. В категорії до 52 кг спортсменка впоралася з вагою 125 кг у другій спробі, а в третій витиснула 132,5 кг. Цей результат перевищує на 2,5 кг рекорд України, який теж належить Оксані Приходько. «Але через технічні помилки спроба не була зарахована» - пояснив Олег Хомяк.У командному заліку серед жінок команда Волинської області посіла третю сходинку.Окрім того, Михайло Малкуш, Ірина Воробйова та Оксана Приходько пройшли відбір на чемпіонати світу та Європи 2019 року.