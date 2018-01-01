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У Луцьку пройде Міжнародна художня виставка творів дітей Лідіце

У Луцьку пройде Міжнародна художня виставка творів дітей Лідіце
Лучан та гостей міста запрошують на Міжнародну виставку художніх творів дітей Лідіце 2003-2016.

Виставка відбудеться 20 листопада.

Це є репродукції найкращих нагороджених робіт дітей в одній з найстаріших і масштабних виставок дитячого мистецтва за останні роки. Комплект нараховує 120 малюнків дітей із 38 країн.

Виставка демонструватиметься за підтримки товариством волинських чехів завдяки Генеральному консульство Чеської республіки у Львові і приурочена до 100-річчю Чехословаччини та Дню незалежності Чеської Республіки.

Початок — о 10:00.
У Луцьку пройде Міжнародна художня виставка творів дітей Лідіце


Довідка:

Міжнародна виставка художніх творів Лідіце
була заснована у 1967 році в пам'ять дітей-жертв з чеського села Лідіце, вбитих німецькими нацистами, а також усіх інших дітей, які загинули у військових конфліктах.

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Теги: Лідіце, виставка
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