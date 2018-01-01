У Луцьку пройде Міжнародна художня виставка творів дітей Лідіце
Сьогодні, 22:42
Лучан та гостей міста запрошують на Міжнародну виставку художніх творів дітей Лідіце 2003-2016.
Виставка відбудеться 20 листопада.
Це є репродукції найкращих нагороджених робіт дітей в одній з найстаріших і масштабних виставок дитячого мистецтва за останні роки. Комплект нараховує 120 малюнків дітей із 38 країн.
Виставка демонструватиметься за підтримки товариством волинських чехів завдяки Генеральному консульство Чеської республіки у Львові і приурочена до 100-річчю Чехословаччини та Дню незалежності Чеської Республіки.
Початок — о 10:00.
Довідка:
Міжнародна виставка художніх творів Лідіце
була заснована у 1967 році в пам'ять дітей-жертв з чеського села Лідіце, вбитих німецькими нацистами, а також усіх інших дітей, які загинули у військових конфліктах.
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Виставка відбудеться 20 листопада.
Це є репродукції найкращих нагороджених робіт дітей в одній з найстаріших і масштабних виставок дитячого мистецтва за останні роки. Комплект нараховує 120 малюнків дітей із 38 країн.
Виставка демонструватиметься за підтримки товариством волинських чехів завдяки Генеральному консульство Чеської республіки у Львові і приурочена до 100-річчю Чехословаччини та Дню незалежності Чеської Республіки.
Початок — о 10:00.
Довідка:
Міжнародна виставка художніх творів Лідіце
була заснована у 1967 році в пам'ять дітей-жертв з чеського села Лідіце, вбитих німецькими нацистами, а також усіх інших дітей, які загинули у військових конфліктах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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