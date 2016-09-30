Юна дівчина з Волині попросила у Петра Порошенка 1 гривню. ВІДЕО
18 листопад, 23:38
Всього 1 гривню у Петра Порошенка попросила юна «дипломатка» з Ковеля Марійка Мовчан.
Про це повідомляє прес-центр БО «БФ «Позитивна взаємодія».
Нещодавно юну «дипломатку» було обрано Почесною Головою Благодійного фонду «Позитивна взаємодія», який вона створила разом зі своїми братами.
Разом з тим, як Почесна Голова Благодійного фонду «Позитивна взаємодія», яка покликана популяризувати благодійну діяльність і закликати людей творити добро, Марійка Мовчан вирішила почати це робити з Головної людина в нашій державні – Президента України.
«Ви, Петре Олексійовичу, … можете зробити великий і вагомий внесок в нашу справу, без зайвих клопотів і навантажень. Все просто, пане Президенте, внесіть 1 гривню на банківський рахунок благодійного Фонду «Позитивна взаємодія». І тоді, люди послідують Вашому гарному прикладу і, також, внесуть кошти для допомоги дітям», – сказала Марійка.
Тепер Марійка Мовчан з нетерпінням чекає відповідь від Петра Порошенка і сподівається, що Гарант, передасть їй 1 гривню, що буде найкращим знаком для інших – творити добро. Адже, серед її колекції листів від поважних адресатів не вистачає лише відповіді від Президента України.
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Про це повідомляє прес-центр БО «БФ «Позитивна взаємодія».
Нещодавно юну «дипломатку» було обрано Почесною Головою Благодійного фонду «Позитивна взаємодія», який вона створила разом зі своїми братами.
Разом з тим, як Почесна Голова Благодійного фонду «Позитивна взаємодія», яка покликана популяризувати благодійну діяльність і закликати людей творити добро, Марійка Мовчан вирішила почати це робити з Головної людина в нашій державні – Президента України.
«Ви, Петре Олексійовичу, … можете зробити великий і вагомий внесок в нашу справу, без зайвих клопотів і навантажень. Все просто, пане Президенте, внесіть 1 гривню на банківський рахунок благодійного Фонду «Позитивна взаємодія». І тоді, люди послідують Вашому гарному прикладу і, також, внесуть кошти для допомоги дітям», – сказала Марійка.
Тепер Марійка Мовчан з нетерпінням чекає відповідь від Петра Порошенка і сподівається, що Гарант, передасть їй 1 гривню, що буде найкращим знаком для інших – творити добро. Адже, серед її колекції листів від поважних адресатів не вистачає лише відповіді від Президента України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Де ви бачили щоб лизоблюди ,ЯКІ Є В СВИТІ ПРЕЗИДЕНТА І ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСКІСТЮ ,ВІДДАЛИ ЙОМУ ЦЕЙ ЛИСТ .
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