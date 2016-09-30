Юна дівчина з Волині попросила у Петра Порошенка 1 гривню. ВІДЕО

Всього 1 гривню упопросила юна «дипломатка» з КовеляПро це повідомляє прес-центр БО «БФ «Позитивна взаємодія».Нещодавно юну «дипломатку» було обрано Почесною Головою Благодійного фонду «Позитивна взаємодія», який вона створила разом зі своїми братами.Разом з тим, як Почесна Голова Благодійного фонду «Позитивна взаємодія», яка покликана популяризувати благодійну діяльність і закликати людей творити добро, Марійка Мовчан вирішила почати це робити з Головної людина в нашій державні – Президента України.«Ви, Петре Олексійовичу, … можете зробити великий і вагомий внесок в нашу справу, без зайвих клопотів і навантажень. Все просто, пане Президенте, внесіть 1 гривню на банківський рахунок благодійного Фонду «Позитивна взаємодія». І тоді, люди послідують Вашому гарному прикладу і, також, внесуть кошти для допомоги дітям», – сказала Марійка.Тепер Марійка Мовчан з нетерпінням чекає відповідь від Петра Порошенка і сподівається, що Гарант, передасть їй 1 гривню, що буде найкращим знаком для інших – творити добро. Адже, серед її колекції листів від поважних адресатів не вистачає лише відповіді від Президента України.