Лучан запрошують на Тиждень артхаусного та мистецького кіно. ВІДЕО





Творча група Музею сучасного мистецтва України Корсаків обрала різножанрові фільми виробництва 2016-2018 років. Пише



«Це – фільми, які достукаються до душі і змусять замислитися про прості речі, для яких не часто ми можемо виділити час», – переконують організатори.



Вартість сеансу в рамках тижня артхаусного та мистецького кіно – 35 гривень.



ЗАПАЛЮЮЧИ ЗІРКИ



Дія відбувається в п'ятдесятих роках минулого століття. Джон запрошує знаменитого поета Ділана Томаса виступити на серії літературних вечорів у Нью-Йорку. Незважаючи на чутки про легковажність поета, Джон зустрічає гостя із розкритими обіймами. Незабаром, змучений пильною увагою своїх університетських наставників, Джон вимушений забрати Томаса до сімейного маєтку в лісах Коннектикуту. Але навіть у глушині винахідливий Томас знаходить, кому адресувати своє мистецтво, свою пристрасть, любов і агресію.







КАПІТАН ФАНТАСТІК



Він підготував їх до всього, окрім реального життя. За сюжетом, Бен та його дружина виховують шістьох дітей в лісі, далеко від цивілізації. Вони вчать хлопців полювати і виживати, викладають їм різні мови та природні науки, виховують в дітях презирство до капіталістичного ладу, споживчі настрої та організовану релігію. Хлопці зобов'язані читати класичні книги, їм забороняється слухати сучасну музику та дивитись телевізор. Коли у дружини Бена загострюється психічний розлад, жінці доводиться лягти в лікарню. Незабаром після цього вона здійснює самогубство на ґрунті депресії. Не зважаючи на те, що жінка була буддисткою, заможні батьки хочуть поховати її за християнським обрядом. Вони забороняють Бену з'являтись на похоронах, погрожуючи, що будуть позиватись до суду та заберуть в нього дітей. Проте Бен вирішує, що повинен привезти хлопців на похорон та вирушає з хлопцями назад до цивілізації…







ДО ПОБАЧЕННЯ ТАМ, НАГОРІ



Безглуздість війни у всій красі. Під час Першої Світової війни бухгалтер Едуар рятує паризького інтелектуала Альбера від снаряду, але сам отримує важке поранення. Його обличчя назавжди залишається знівечене, він стає німим. По поверненню в Париж Альберт починає писати геніальні картини про війну, а колишній бухгалтер стає його імпресаріо. Їх ледве стале життя порушує зустріч з колишнім капітаном Анрі Праделем, який відправив солдатів в саме пекло безглуздої бійні, а після війни розбагатів на аферах в похоронному бізнесі.







ВБИВСТВО СВЯЩЕНОГО ОЛЕНЯ



Все має свою ціну. Успішний і талановитий кардіохірург Стівен має все, що потрібно для щастя - гроші, кар'єра, великий затишний будинок, двоє дітлахів, красуня-дружина. Але довгий час близькі не можуть зрозуміти причину частих змін настрою батька і раптові напади агресії, пояснюючи це все професійною втомою. Однак що насправді відбувається в душі Стівена, не знає ніхто. Кілька років доктор підтримує зв'язок з небагатим підлітком Мартіном, мріючи взяти його в свою сім'ю. Щоб врятувати хлопчика від важкої хвороби, він вирішує йому провести позапланову операцію безкоштовно, проте несподівано стан пацієнта різко погіршується. Мати хлопчика звинувачує лікаря в лікарській помилці. Врятувати кар'єру Стівена тепер можуть тільки свідчення хлопчика на користь професора, однак, цього не відбувається. Картина увійшла в основну конкурсну програму Каннського фестивалю-2017 і отримала нагороду за кращий сценарій. Це друга спільна робота Коліна Фаррела і творця фільму Йоргоса Латімора. У ролі дружини хірурга - оскароносна Ніколь Кідман. Фільм вдавлює глядача в крісло з перших миттєвостей. Незримий жах поступово підкрадається все ближче, але до останнього моменту незрозуміло, звідки він виходить. Чудова робота грецького режисера для шанувальників жанру хорошого кіно.







НЕОНОВИЙ ДЕМОН



Полюби і спасись. Провінціалка Джессі, яка мріє стати супермоделлю, ледь закінчивши школу, відправляється підкорювати Лос-Анджелес. Через терни (одна, без грошей, чуже місто, дешевий мотель), але і через потрібні знайомства, фотосесії, вечірки – до зірок. І ось це солодке слово "слава" стає реальністю для юної красуні. Але за стрімкий кар'єрний зліт доведеться розплатитися – конкурентки з ненависті і божевільної заздрощів готові вискочку з'їсти, як кажуть, з усіма потрохами. І не тільки в переносному сенсі...







ПАТЕРСОН



Цілий світ в одній маленькій книжечці. Життя Патерсона - суцільна романтика: він працює водієм автобуса в місті Патерсон, штат Нью-Джерсі, а у вільний час пише вірші для коханої дружини Лори. Патерсон облачає красу повсякденності в вірші і зустрічає поетів всюди - така магія міста - батьківщини поетів Аллена Гінзберга і Вільяма Карлоса Вільямса. Патерсон пише в стіл і навіть не мріє публікуватися, проте одне маленьке подія змінює його плани.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кінокоплекс «Адреналін» 15-21 листопада влаштовує показ шести іноземних фільмів.Творча група Музею сучасного мистецтва України Корсаків обрала різножанрові фільми виробництва 2016-2018 років. Пише Район Луцьк «Це – фільми, які достукаються до душі і змусять замислитися про прості речі, для яких не часто ми можемо виділити час», – переконують організатори.Вартість сеансу в рамках тижня артхаусного та мистецького кіно – 35 гривень.Дія відбувається в п'ятдесятих роках минулого століття. Джон запрошує знаменитого поета Ділана Томаса виступити на серії літературних вечорів у Нью-Йорку. Незважаючи на чутки про легковажність поета, Джон зустрічає гостя із розкритими обіймами. Незабаром, змучений пильною увагою своїх університетських наставників, Джон вимушений забрати Томаса до сімейного маєтку в лісах Коннектикуту. Але навіть у глушині винахідливий Томас знаходить, кому адресувати своє мистецтво, свою пристрасть, любов і агресію.Він підготував їх до всього, окрім реального життя. За сюжетом, Бен та його дружина виховують шістьох дітей в лісі, далеко від цивілізації. Вони вчать хлопців полювати і виживати, викладають їм різні мови та природні науки, виховують в дітях презирство до капіталістичного ладу, споживчі настрої та організовану релігію. Хлопці зобов'язані читати класичні книги, їм забороняється слухати сучасну музику та дивитись телевізор. Коли у дружини Бена загострюється психічний розлад, жінці доводиться лягти в лікарню. Незабаром після цього вона здійснює самогубство на ґрунті депресії. Не зважаючи на те, що жінка була буддисткою, заможні батьки хочуть поховати її за християнським обрядом. Вони забороняють Бену з'являтись на похоронах, погрожуючи, що будуть позиватись до суду та заберуть в нього дітей. Проте Бен вирішує, що повинен привезти хлопців на похорон та вирушає з хлопцями назад до цивілізації…Безглуздість війни у всій красі. Під час Першої Світової війни бухгалтер Едуар рятує паризького інтелектуала Альбера від снаряду, але сам отримує важке поранення. Його обличчя назавжди залишається знівечене, він стає німим. По поверненню в Париж Альберт починає писати геніальні картини про війну, а колишній бухгалтер стає його імпресаріо. Їх ледве стале життя порушує зустріч з колишнім капітаном Анрі Праделем, який відправив солдатів в саме пекло безглуздої бійні, а після війни розбагатів на аферах в похоронному бізнесі.Все має свою ціну. Успішний і талановитий кардіохірург Стівен має все, що потрібно для щастя - гроші, кар'єра, великий затишний будинок, двоє дітлахів, красуня-дружина. Але довгий час близькі не можуть зрозуміти причину частих змін настрою батька і раптові напади агресії, пояснюючи це все професійною втомою. Однак що насправді відбувається в душі Стівена, не знає ніхто. Кілька років доктор підтримує зв'язок з небагатим підлітком Мартіном, мріючи взяти його в свою сім'ю. Щоб врятувати хлопчика від важкої хвороби, він вирішує йому провести позапланову операцію безкоштовно, проте несподівано стан пацієнта різко погіршується. Мати хлопчика звинувачує лікаря в лікарській помилці. Врятувати кар'єру Стівена тепер можуть тільки свідчення хлопчика на користь професора, однак, цього не відбувається. Картина увійшла в основну конкурсну програму Каннського фестивалю-2017 і отримала нагороду за кращий сценарій. Це друга спільна робота Коліна Фаррела і творця фільму Йоргоса Латімора. У ролі дружини хірурга - оскароносна Ніколь Кідман. Фільм вдавлює глядача в крісло з перших миттєвостей. Незримий жах поступово підкрадається все ближче, але до останнього моменту незрозуміло, звідки він виходить. Чудова робота грецького режисера для шанувальників жанру хорошого кіно.Полюби і спасись. Провінціалка Джессі, яка мріє стати супермоделлю, ледь закінчивши школу, відправляється підкорювати Лос-Анджелес. Через терни (одна, без грошей, чуже місто, дешевий мотель), але і через потрібні знайомства, фотосесії, вечірки – до зірок. І ось це солодке слово "слава" стає реальністю для юної красуні. Але за стрімкий кар'єрний зліт доведеться розплатитися – конкурентки з ненависті і божевільної заздрощів готові вискочку з'їсти, як кажуть, з усіма потрохами. І не тільки в переносному сенсі...Цілий світ в одній маленькій книжечці. Життя Патерсона - суцільна романтика: він працює водієм автобуса в місті Патерсон, штат Нью-Джерсі, а у вільний час пише вірші для коханої дружини Лори. Патерсон облачає красу повсякденності в вірші і зустрічає поетів всюди - така магія міста - батьківщини поетів Аллена Гінзберга і Вільяма Карлоса Вільямса. Патерсон пише в стіл і навіть не мріє публікуватися, проте одне маленьке подія змінює його плани.

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