На ярмарку у волинській школі зібрали 35 тисяч гривень для хворого хлопчика. ФОТО

Школярі та вчителі села Дубове Ковельського району на Волині організували благодійні ярмарок та концерт, аби зібрати кошти на лікування шестикласникаЗахід відбувся 18 листопада у місцевому Центрі культури і дозвілля, повідомляє користувачу Facebook.«Дуже приємно було бачити у залі кожного, хто вирішив відкласти свої справи і турботи і прийти підтримати Сашка. Учні разом з батьками старанно готувалися до ярмарку. Маленькі продавці пропонували різноманітну смачну домашню випічку. Вразила велика кількість відвідувачів які, не шкодуючи коштів, розкупили всі смаколики», – ідеться у повідомленні.Після ярмарку відбувся концерт.«Маленькі артисти разом зі своїми керівниками особливо готувалися, адже мали благородну мету – допомогти товаришу повернутися до своїх друзів», – зауважив користувач.Він запевнив, що усі зібрані кошти будуть передані батькам Олександра, який хворіє вже майже рік.На заході зібрали близько 35 тисяч гривень, з них 22 тисячі гривень – під час ярмарку.Минулого тижня благодійний ярмарок з метою збору коштів для Сашка відбувся також у школі села Бахів.