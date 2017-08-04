На ярмарку у волинській школі зібрали 35 тисяч гривень для хворого хлопчика. ФОТО
Сьогодні, 01:35
Школярі та вчителі села Дубове Ковельського району на Волині організували благодійні ярмарок та концерт, аби зібрати кошти на лікування шестикласника Олександра Козулі.
Захід відбувся 18 листопада у місцевому Центрі культури і дозвілля, повідомляє користувач Роман Троцюк у Facebook.
«Дуже приємно було бачити у залі кожного, хто вирішив відкласти свої справи і турботи і прийти підтримати Сашка. Учні разом з батьками старанно готувалися до ярмарку. Маленькі продавці пропонували різноманітну смачну домашню випічку. Вразила велика кількість відвідувачів які, не шкодуючи коштів, розкупили всі смаколики», – ідеться у повідомленні.
Після ярмарку відбувся концерт.
«Маленькі артисти разом зі своїми керівниками особливо готувалися, адже мали благородну мету – допомогти товаришу повернутися до своїх друзів», – зауважив користувач.
Він запевнив, що усі зібрані кошти будуть передані батькам Олександра, який хворіє вже майже рік.
На заході зібрали близько 35 тисяч гривень, з них 22 тисячі гривень – під час ярмарку.
Минулого тижня благодійний ярмарок з метою збору коштів для Сашка відбувся також у школі села Бахів.
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Захід відбувся 18 листопада у місцевому Центрі культури і дозвілля, повідомляє користувач Роман Троцюк у Facebook.
«Дуже приємно було бачити у залі кожного, хто вирішив відкласти свої справи і турботи і прийти підтримати Сашка. Учні разом з батьками старанно готувалися до ярмарку. Маленькі продавці пропонували різноманітну смачну домашню випічку. Вразила велика кількість відвідувачів які, не шкодуючи коштів, розкупили всі смаколики», – ідеться у повідомленні.
Після ярмарку відбувся концерт.
«Маленькі артисти разом зі своїми керівниками особливо готувалися, адже мали благородну мету – допомогти товаришу повернутися до своїх друзів», – зауважив користувач.
Він запевнив, що усі зібрані кошти будуть передані батькам Олександра, який хворіє вже майже рік.
На заході зібрали близько 35 тисяч гривень, з них 22 тисячі гривень – під час ярмарку.
Минулого тижня благодійний ярмарок з метою збору коштів для Сашка відбувся також у школі села Бахів.
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