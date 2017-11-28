На Волині сформували дев'ять виборчих комісій

У Волинській області сформували усі дев’ять виборчих комісій, які працюватимуть над забезпеченням проведення виборчого процесу на перших виборах у громадах 23 грудня. Ківерцівська районна ТВК сформувала склад відповідної міської комісії лише з другої спроби, а до складу сільської комісії у Камінь-Каширському районі включили представника від неналежного суб’єкта подання.Під час формування ТВК зафіксували ряд процедурних порушень вимог статті 22 Закону України «Про місцеві вибори».Ківерцівська районна виборча комісія повторила процедуру формування міської ТВКНа Волині Ківерцівська районна виборча комісія сформувала склад Тростянецької сільської та Ківерцівської міської виборчих комісій. Проте вже через день на повторному засіданні до складу Ківерцівської міської виборчої комісії внесли зміни. Про це повідомили представники Громадянської мережі “ОПОРА”, які побували на засіданні Ківерцівської ТВК 10 листопада 2018 року.Перше засідання Ківерцівської ТВК, під час якого формували склад комісій, відбулося 8 листопада. Однак вже 10 листопада Ківерцівська ТВК скликала засідання, на якому уточнили склад Ківерцівської міської виборчої комісії. Тож у додатках № 1 та № 2 до протоколу № 3 засідання районної виборчої комісії «Про утворення та формування складу Ківерцівської міської та Тростянецької сільської виборчих комісій» затвердили склад ТВК. Обирали членів Ківерцівської міської виборчої комісії шляхом жеребкування.У коментарі “ОПОРІ” голова Ківерцівської районної виборчої комісії Ірина Озаровська (ВО «Свобода») розповіла, що під час попереднього засідання жеребкування провели неправильно.«Жеребкування провели технічно неправильно. Тому сьогодні поправили свої помилки та зробили повторно, склали протокол», – сказала Ірина Озаровська.За словами очільника ківерцівської районної організації «БПП «Солідарність» Петра Чайки, на першому засіданні ТВК, яке відбулося 8 листопада, були присутні лише члени комісії.За його словами, «БПП «Солідарність» висунула до складу комісії на одну із керівних посад свою представницю, яка мала попередній досвід роботи у виборчих комісіях. На повторному засіданні комісії секретарем Ківерцівської міської ТВК призначили цю представницю «БПП «Солідарність».За чинним законом про місцеві вибори керівний склад територіальної виборчої комісії мають призначається від різних суб’єктів подання без проведення жеребкування.Як зазначила радниця з юридичних питань Громадянської мережі “ОПОРА” Ольга Коцюруба територіальні виборчі комісії не мають повноважень щодо самостійної зміни власних рішень. Відповідно до частини 19 статті 27 Закону України «Про місцеві вибори» рішення територіальної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку територіальною виборчою комісією вищого рівня з відповідних місцевих виборів, Центральною виборчою комісією або судом. Територіальна виборча комісія вищого рівня, Центральна виборча комісія у такому випадку має право прийняти рішення по суті питання.Тож 10 листопада склад комісії сформували таким чином: у комісії – 3 по два представники «Народного фронту» та «Об’єднання «Самопоміч» (2 за поданням місцевих організацій політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради та по одному за поданням зареєстрованих в установленому порядку місцевих організацій відповідних партій). Також по два від Радикальної партії Олега Ляшка, ВО «Батьківщина», «Блоку Петра Порошенка «Солідарність». Окрім того, до комісії ввійшло по одному представнику від ВО «Свобода», «Українського об’єднання патріотів – УКРОП», Аграрної партії України, «Громадянської позиції», «Опозиційного блоку» та Народного руху України. Очолив комісію Григорій Павленко («УКРОП»), його заступницею стала Олена Зінчук (Радикальна партія Олега Ляшка), а секретарем комісії – Тетяна Косинська («БПП «Солідарність»). Загалом до Ківерцівської міської виборчої комісії увійшло 18 осіб.Згідно з частиною 2 статті 22 Закону України «Про місцеві вибори», право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають: 1) місцева організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання; 2) зареєстрована в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцева організація політичної партії.Тростянецька сільська виборча комісія, відповідно до протоколу № 2 засідання районної виборчої комісії «Про утворення та формування складу Ківерцівської міської та Тростянецької сільської виборчих комісій» від 8 листопада, містить 17 осіб. Жеребкування не проводили, оскільки було внесено лише 17 подань, тоді як закон вимагає процедуру жеребкування в разі наявності більшої кількості подань ніж максимальний склад комісії, тобто більше 18 чоловік.Зокрема, у комісії – 3 по два представники «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» та «Народного фронт» (по 2 за поданням в якості місцевої організацій політичної партії, яка має депутатські фракції в парламенті та по одному в якості суб’єктів подання згідно із частиною 2 статті 22 закону). Також по 2 члени від ВО «Батьківщина», Радикальної партії Олега Ляшка та «Об’єднання «Самопоміч», які є суб’єктами подання відповідно до частини 1 статті 22 закону та по одному представнику, ВО «Свобода», «Українського об’єднання патріотів – УКРОП», Аграрної партії України, «Громадянської позиції» та Народної партії , які є суб’єктами подання згідно із частиною 2 статті 22 закону.Очолив комісію Дмитро Єфімчук (ВО «Свобода»), його заступницею стала Ольга Бондаренко («Народний фронт»), а секретарем комісії – Інна Мандрик (Радикальна партія Олега Ляшка).Відповідно до частини 1 статті 22 Закону України «Про місцеві вибори» склад територіальних виборчих комісій формується за поданнями зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих організацій партій з урахуванням обмежень, встановлених частиною другою статті 12 цього Закону, у кількості не менше 9 і не більше 18 осіб.Крім того, у частині 3 статті 22 закону ідеться про те, що кандидатури від місцевих організацій партій – по одній кандидатурі від місцевої організації однієї політичної партії, зазначених у пункті 2 частини другої цієї статті, включаються до складу територіальних виборчих комісій за результатами жеребкування, що проводиться виборчою комісією, яка формує склад відповідної територіальної виборчої комісії, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, перед формуванням складу комісії.Камінь-Каширщина: до складу сільської комісії включили особу від неналежного суб’єкта поданняУ Камінь-Каширському районі районна виборча комісія включила до складу Гуто-Боровенської сільської виборчої комісії особу за своїм поданням. При цьому, кількість поданих кандидатур від політичних сил становила 14, а включення до складу комісії за поданням голови ТВК, яка формує комісію можливе лише якщо неможливо сформувати комісію в мінімальному складі 9 осіб. Зокрема, згідно з постановою № 3 «Про утворення Гуто-Боровенської територіальної виборчої комісії та формування її складу» Камінь-Каширської районної виборчої комісії від 9 листопада 2018 року, до складу відповідної ТВК увійшло 15 осіб.Так, у комісії – по два представники за поданням місцевих організацій політичної партії, які мають депутатські фракції в Парламенті «БПП «Солідарність», ВО «Батьківщина», «Народний фронт», Радикальної партії Олега Ляшка, які є суб’єктами подання відповідно до частини 1 статті 22 закону, «БПП «Солідарність», ВО «Батьківщина», «Народний фронт» мають ще по одному представнику за поданням від місцевої організації партії. Також по одному представнику в складі комісії від, ВО «Свобода», Аграрної партії України, «Українського об’єднання патріотів – УКРОП». Також до до складу комісії включили кандидатуру «за поданням заступника голови Камінь-Каширської районної виборчої комісії». Очолила комісію Ольга Балик (Аграрна партія), її заступницею стала Олена Балик (БПП «Солідарність»), а секретарем комісії – Марія Грисюк (ВО «Батьківщина»).Відповідно до частини 2 статті 22 Закону України «Про місцеві вибори», право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають: місцева організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання; зареєстрована в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцева організація політичної партії.Секретарка Камінь-Каширської районної ТВК Лідія Дмитрук розповіла, що на засіданні до складу Гуто-Боровенської ТВК дійсно включили представника від районної комісії.«Пропозиція була заступника голови комісії, а більше партії не подавали кандидатур – вони подали стільки, скільки їм можна було по квоті», – розповіла Дмитрук.За її словами, представників районної ТВК включали на минулих виборах до різних комісій і зауважень не було. «Комісія все ж невелика, там дуже багато роботи. Я знаю, бо вже раніше працювала на виборах. А ця включена людина теж вже працювала раніше в комісіях, хоче працювати зараз – мені здається, тут не має криміналу», – додала Лідія Дмитрук.Вона відзначила, що для цього рішення члени районної комісії керувалися частиною 17 статті 22 Закону України «Про місцеві вибори», однак не звернули увагу на встановлене там обмеження для такого подання – менше 9 кандидатур від партій або їхня відсутність.«Ми не звернули увагу що «менше 9 осіб», але, мається на увазі, що від районної комісії можуть подаватися люди, от так і подали. Ну зараз це просто незворотний процес», – додала Дмитрук.Старовижівську ТВК сформували у складі 17 осібСтаровижівська РВК сформувала склад Старовижівської селищної виборчої комісії під час засідання 9 листопада. До новоствореної комісії увійшло 17 представників від восьми партій.Відповідно до постанови № 7 «Про формування складу Старовижівської селищної виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення перших виборів до Старовижівської селищної об’єднаної територіальної громади», у комісію включили по дві особи за поданням місцевих організацій політичної партії, які мають депутатські фракції в Парламенті «БПП «Солідарність», ВО «Батьківщина», Радикальної партії Олега Ляшка, «Народного фронту», «Опозиційного блоку», які є суб’єктами подання відповідно до частини 1 статті 22 закону, та по одному від «БПП «Солідарність», ВО «Батьківщина», Радикальної партії Олега Ляшка, «Народного фронту», ВО «Свобода», Аграрної партії України та «Українського об’єднання патріотів – УКРОП», які є суб’єктами подання відповідно до частини 2 статті 22 закону.Очолив Старовижівську ТВК Леонід Пугач («Народний фронт»), його заступником стала Алла Пашявичюс (ВО «Батьківщина»), а секретарем – Надія Мажула («БПП «Солідарність»).Локачинська районна виборча комісія сформувала дві сільські ТВКЛокачинська районна виборча комісія на засіданні 8 листопада сформувала склад двох сільських виборчих комісій – Війницької та Привітненської.Відповідно до постанови № 1 «Про затвердження складу Війницької та Привітненської сільських виборчих комісій з проведення перших виборів депутатів об’єднаних територіальних громад Війницької та Привітненської сільських рад та Війницького та Привітненського сільських голів Локачинського району Волинської області 23 грудня 2018 року», до складу Війницької сільської виборчої комісії включено 15 осіб. Серед них – по дві людини від місцевих організацій політичної партії, які мають депутатські фракції в Парламенті ВО «Батьківщина», «Народного фронту», «БПП «Солідарність» та Радикальної партії Олега Ляшка, які є суб’єктами подання відповідно до частини 1 статті 22 закону. Крім того, до складу увійшло по одній людині за поданням ВО «Батьківщина», «Народного фронту», «БПП «Солідарність», Радикальної партії Олега Ляшка, «Українського об’єднання патріотів – УКРОП», ВО «Свобода» та Аграрної партії України, які є суб’єктами подання відповідно до частини 2 статті 22 закону.Головою ТВК стала Інна Худа (ВО «Батьківщина»), її заступницею – Світлана Киричук («УКРОП»), а секретарем – Таїсія Тур (Радикальна партія Олега Ляшка).Окрім того, Локачинська ТВК сформувала Привітненську сільську виборчу комісію у складі 15 осіб. У комісії – по два представники від ВО «Батьківщина», «Народного фронту» «БПП «Солідарність» та Радикальної партії Олега Ляшка від місцевих організацій політичної партії, які мають депутатські фракції в парламенті. Також до її складу увійшли по одному представнику за поданням ВО «Батьківщина», «Народного фронту», «БПП «Солідарність» та Радикальної партії Олега Ляшка, «УКРОП», Аграрної партії України та ВО «Свобода», які є суб’єктами подання відповідно до частини 2 статті 22 закону. Головою ТВК стала Валентина Пиньковська («УКРОП»), її заступницею – Надія Гошій (ВО «Батьківщина»), а секретарем – Руслана Назар («БПП «Солідарність»).Відповідно до частини 1 статті 22 Закону України «Про місцеві вибори» склад територіальних виборчих комісій формується за поданнями зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих організацій партій з урахуванням обмежень, встановлених частиною другою статті 12 цього Закону, у кількості не менше 9 і не більше 18 осіб.