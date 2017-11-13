У Луцьку відбудеться зустріч з режисером та акторами фільму
Сьогодні, 03:21
Лучани матимуть можливість зустрітися з режисером та акторською групою фільму “Король Данило”.
Зустріч відбудеться 26 листопада у кінотеатрі “Адреналін”.
Події розгортаються у 1238 році. Князь Данило (Сергій Ярмошенко) разом зі своїм братом Васильком (Юрій Вихованець) нападають на прикордонний замок.
Український бойовик «Король Данило» про відому історичну постать зняв режисер Тарас Химич. Кар’єру починав зі зйомок кліпів, реклами та корпоративних фільмів. Серйозні повнометражні роботи усі присвячені історії України у 20 столітті.
Свій новий фільм Химич знімає на Прикарпатті, у Львові та Львівській області, де збудували масштабні декорації, одна з яких відтворює середньовічне місто Холм. Частину декорацій планують не руйнувати та використовувати згодом як музей. У процесі зйомок довелося замінити виконавця головної ролі. Зрештою втілить героя на екрані Сергій Ярмошенко.
Останні 18 років він працює в кінному театрі на острові Хортиця, тож у сідлі тримається впевнено. Усі трюки він виконує без дублера.
Гроші на зйомки збирали на краудфандинговій платформі “Na-Starte”. Загальний кошторис стрічки склав 4 млн. грн.
Початок — о 19:00.
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Зустріч відбудеться 26 листопада у кінотеатрі “Адреналін”.
Події розгортаються у 1238 році. Князь Данило (Сергій Ярмошенко) разом зі своїм братом Васильком (Юрій Вихованець) нападають на прикордонний замок.
Український бойовик «Король Данило» про відому історичну постать зняв режисер Тарас Химич. Кар’єру починав зі зйомок кліпів, реклами та корпоративних фільмів. Серйозні повнометражні роботи усі присвячені історії України у 20 столітті.
Свій новий фільм Химич знімає на Прикарпатті, у Львові та Львівській області, де збудували масштабні декорації, одна з яких відтворює середньовічне місто Холм. Частину декорацій планують не руйнувати та використовувати згодом як музей. У процесі зйомок довелося замінити виконавця головної ролі. Зрештою втілить героя на екрані Сергій Ярмошенко.
Останні 18 років він працює в кінному театрі на острові Хортиця, тож у сідлі тримається впевнено. Усі трюки він виконує без дублера.
Гроші на зйомки збирали на краудфандинговій платформі “Na-Starte”. Загальний кошторис стрічки склав 4 млн. грн.
Початок — о 19:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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