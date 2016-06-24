Волинянка підозрює свого співмешканця у крадіжці
Сьогодні, 04:19
У селі Ржищів Горохівського району Волинської області злодій пробрався в житловий будинок і викрав 1000 гривень. Господиня підозрює в крадіжці свого односельця.
Про це 17 листопада повідомили на сайті "Волинь Нова".
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Працівники поліції з’ясовують деталі крадіжки і радять жителям району, які зберігають вдома великі суми крошей та коштовності, забезпечити охорону своїх помешкань, здійснивши підключення до пункту централізованої охорони.
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Про це 17 листопада повідомили на сайті "Волинь Нова".
Читайте також: У 14-річної львів`янки вкрали золотий перстень
Працівники поліції з’ясовують деталі крадіжки і радять жителям району, які зберігають вдома великі суми крошей та коштовності, забезпечити охорону своїх помешкань, здійснивши підключення до пункту централізованої охорони.
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