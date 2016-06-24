Волинянка підозрює свого співмешканця у крадіжці





Про це 17 листопада повідомили на сайті



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Працівники поліції з’ясовують деталі крадіжки і радять жителям району, які зберігають вдома великі суми крошей та коштовності, забезпечити охорону своїх помешкань, здійснивши підключення до пункту централізованої охорони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Ржищів Горохівського району Волинської області злодій пробрався в житловий будинок і викрав 1000 гривень. Господиня підозрює в крадіжці свого односельця.Про це 17 листопада повідомили на сайті "Волинь Нова" Читайте також: У 14-річної львів`янки вкрали золотий перстеньПрацівники поліції з’ясовують деталі крадіжки і радять жителям району, які зберігають вдома великі суми крошей та коштовності, забезпечити охорону своїх помешкань, здійснивши підключення до пункту централізованої охорони.

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