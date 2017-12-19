У Німеччині зіткнулися два літаки, є загиблий. ВІДЕО
Сьогодні, 05:26
Причини зіткнення літаків не відомі. Відомо лише, що аварія сталася у той час, як один літак злітав, а інший заходив на посадку
Два легкомоторних літака зіткнулися у небі Німеччини. Внаслідок інциденту загинув пілот. Про це повідомляє Rheinische Post.
Зазначається, що авіапригода трапилася біля аеродрому Еркеленца-Кюкховена, у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.
Уламки літаків впали на поле, що знаходиться за кілька сотень метрів від аеродрому. Внаслідок аварії загинув 70-річний пілот. Пілота другого літака госпіталізували із важкими травмами. Чоловікові 60 років, він та загиблий були членами місцевого авіаклубу.
Наразі поліція не називає причини зіткнення літаків. Відомо лише, що аварія сталася у той час, як один літак злітав, а інший заходив на посадку.
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Два легкомоторних літака зіткнулися у небі Німеччини. Внаслідок інциденту загинув пілот. Про це повідомляє Rheinische Post.
Зазначається, що авіапригода трапилася біля аеродрому Еркеленца-Кюкховена, у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.
Уламки літаків впали на поле, що знаходиться за кілька сотень метрів від аеродрому. Внаслідок аварії загинув 70-річний пілот. Пілота другого літака госпіталізували із важкими травмами. Чоловікові 60 років, він та загиблий були членами місцевого авіаклубу.
Наразі поліція не називає причини зіткнення літаків. Відомо лише, що аварія сталася у той час, як один літак злітав, а інший заходив на посадку.
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