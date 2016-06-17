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«Спасибі Тобі за справжність», – луцька співачка про концерт Джамали

«Спасибі Тобі за справжність», – луцька співачка про концерт Джамали
Волинська співачка Галина Конах поділилася враженнями про виступ Джамали у Луцьку.

Про це вона написала на своїй своїй сторінці у Facebook.

"Є речі, котрих не купиш за все золото світу й котрі не зімітуєш, як би не намагався - чесність, щирість і талант! Гадаю, не варто писати зайвого - все і так було ясно! P.S. І як би мені зараз не кортіло дорозставити капки над "і" у своїй утопічній місії донесення людям, "то яка ж вона та справжня сучасна музика", скажу лише одне - за мене це успішно зробила геніальна Джамала!" - пише Конах.

"Впевнена, крила сьогодні з'явилися навіть у тих, кому судилося, ну, точно не літати... Спасибі Тобі за справжність", - зазначила Галина.

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Теги: Джамала, концерт, Галина Конах
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