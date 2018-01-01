«Хто приймає ці новобудови, закриваючи очі?» - у Горохові люди обурені недбалим встановленням пандусів





На засіданні громадської ради при райдержадміністрації голова цього дорадчого органу Людмила Бондар озвучила присутнім проблеми, які горохівчани назвали нагальними. Побажання місцян моніторили члени громадської ради, новий склад якої був затверджений на цьогорічному вересневому засіданні, - пише



І звернення, і прохання до підприємців, які будують магазини, висловила президент благодійної місії «Сонце любові» Ольга Дубінська.



«Чому не встановлюють пандуси відповідно до визначених норм? Прилаштовуючи їх до споруд абияк, підприємці і свої гроші викидають на вітер, і нас, інвалідів-візочників позбавляють можливості придбати необхідний товар. Було дуже приємно, що до моєї думки прислухалися ті, хто облаштовував аптеку «Подорожник», і тепер всі ми маємо до неї прекрасний доступ. Хто приймає ці новобудови, закриваючи очі на такі кричущі порушення?» – і бідкалася, і справедливо обурювалася пані Ольга.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові підприємців закликали дотримуватись норм встановлення пандусів.На засіданні громадської ради при райдержадміністрації голова цього дорадчого органуозвучила присутнім проблеми, які горохівчани назвали нагальними. Побажання місцян моніторили члени громадської ради, новий склад якої був затверджений на цьогорічному вересневому засіданні, - пише Волинь-нова І звернення, і прохання до підприємців, які будують магазини, висловила президент благодійної місії «Сонце любові»«Чому не встановлюють пандуси відповідно до визначених норм? Прилаштовуючи їх до споруд абияк, підприємці і свої гроші викидають на вітер, і нас, інвалідів-візочників позбавляють можливості придбати необхідний товар. Було дуже приємно, що до моєї думки прислухалися ті, хто облаштовував аптеку «Подорожник», і тепер всі ми маємо до неї прекрасний доступ. Хто приймає ці новобудови, закриваючи очі на такі кричущі порушення?» – і бідкалася, і справедливо обурювалася пані Ольга.

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