Курс валют у Луцьку на 19 листопада





Євро при купівлі становить - 31.250, при продажу - 31.795.



Курс російського рубля: купівля - 0.367, продаж - 0.431.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.020, продаж - 7.485.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.683, а продаж - 27.965.Євро при купівлі становить - 31.250, при продажу - 31.795.Курс російського рубля: купівля - 0.367, продаж - 0.431.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.020, продаж - 7.485.

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