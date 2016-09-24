Цукор, риба і кролі: у волинському райцентрі влаштували ярмарок. ФОТО
Сьогодні, 09:13
У Володимирі-Волинському ярмарком відзначили День працівників сільського господарства.
Святкове дійство відбулося 17 листопада на площі Героїв у місті Володимирі-Волинському, а розпочалося воно із ярмарку сільськогосподарської продукції, - пише Район. Володимир-Волинський.
На ярмарку - широкий вибір свіжого м’яса і м’ясо-ковбасних виробів, хлібобулочних виробів та іншої випічки, олії, круп в асортименті, меду, яблук, овочевої продукції, живої риби, яєць, а також саджанців плодово-ягідних і декоративних рослин та іншої якісної продукції на різні смаки й уподобання.
Пропонуємо вам переглянути, чим ярмаркували та що купували того святковго дня володимирчани та гості міста.
Фото Володимир-Волинської РДА
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Святкове дійство відбулося 17 листопада на площі Героїв у місті Володимирі-Волинському, а розпочалося воно із ярмарку сільськогосподарської продукції, - пише Район. Володимир-Волинський.
На ярмарку - широкий вибір свіжого м’яса і м’ясо-ковбасних виробів, хлібобулочних виробів та іншої випічки, олії, круп в асортименті, меду, яблук, овочевої продукції, живої риби, яєць, а також саджанців плодово-ягідних і декоративних рослин та іншої якісної продукції на різні смаки й уподобання.
Пропонуємо вам переглянути, чим ярмаркували та що купували того святковго дня володимирчани та гості міста.
Фото Володимир-Волинської РДА
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Морозний ранок у Луцьку: атмосферні фото
Сьогодні, 09:37
Мати покінчила з життям на очах у малої дитини
Сьогодні, 09:26
Цукор, риба і кролі: у волинському райцентрі влаштували ярмарок. ФОТО
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 19 листопада
Сьогодні, 09:00
Медіа