Цукор, риба і кролі: у волинському райцентрі влаштували ярмарок. ФОТО





Святкове дійство відбулося 17 листопада на площі Героїв у місті Володимирі-Волинському, а розпочалося воно із ярмарку сільськогосподарської продукції, - пише



На ярмарку - широкий вибір свіжого м’яса і м’ясо-ковбасних виробів, хлібобулочних виробів та іншої випічки, олії, круп в асортименті, меду, яблук, овочевої продукції, живої риби, яєць, а також саджанців плодово-ягідних і декоративних рослин та іншої якісної продукції на різні смаки й уподобання.



Пропонуємо вам переглянути, чим ярмаркували та що купували того святковго дня володимирчани та гості міста.



Фото Володимир-Волинської РДА





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському ярмарком відзначили День працівників сільського господарства.Святкове дійство відбулося 17 листопада на площі Героїв у місті Володимирі-Волинському, а розпочалося воно із ярмарку сільськогосподарської продукції, - пише Район. Володимир-Волинський На ярмарку - широкий вибір свіжого м’яса і м’ясо-ковбасних виробів, хлібобулочних виробів та іншої випічки, олії, круп в асортименті, меду, яблук, овочевої продукції, живої риби, яєць, а також саджанців плодово-ягідних і декоративних рослин та іншої якісної продукції на різні смаки й уподобання.Пропонуємо вам переглянути, чим ярмаркували та що купували того святковго дня володимирчани та гості міста.Фото Володимир-Волинської РДА

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