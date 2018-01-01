Мати покінчила з життям на очах у малої дитини
Сьогодні, 09:26
Молода мати повісилася у ванній кімнаті. У дівчини залишилася маленька дитина.
17 листопада у Києві молода мати наклала на себе руки в одному приміщенні зі своєю маленькою дитиною, - пише Уніан.
"Суїцид в Києві на Р. Окіпної, 1. У ванній кімнаті знайдено труп молодої дівчини. Попередньо, повісилася через розлучення. У квартирі були маленька дитина і літня мама", - йдеться в повідомленні dtp.kiev.ua у Facebook.
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17 листопада у Києві молода мати наклала на себе руки в одному приміщенні зі своєю маленькою дитиною, - пише Уніан.
"Суїцид в Києві на Р. Окіпної, 1. У ванній кімнаті знайдено труп молодої дівчини. Попередньо, повісилася через розлучення. У квартирі були маленька дитина і літня мама", - йдеться в повідомленні dtp.kiev.ua у Facebook.
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