Мати покінчила з життям на очах у малої дитини





17 листопада у Києві молода мати наклала на себе руки в одному приміщенні зі своєю маленькою дитиною, - пише



"Суїцид в Києві на Р. Окіпної, 1. У ванній кімнаті знайдено труп молодої дівчини. Попередньо, повісилася через розлучення. У квартирі були маленька дитина і літня мама", - йдеться в повідомленні dtp.kiev.ua у Facebook.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Молода мати повісилася у ванній кімнаті. У дівчини залишилася маленька дитина.17 листопада у Києві молода мати наклала на себе руки в одному приміщенні зі своєю маленькою дитиною, - пише Уніан "Суїцид в Києві на Р. Окіпної, 1. У ванній кімнаті знайдено труп молодої дівчини. Попередньо, повісилася через розлучення. У квартирі були маленька дитина і літня мама", - йдеться в повідомленні dtp.kiev.ua у Facebook.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію