Джамала привезла до Луцька «Крила». ФОТОРЕПОРТАЖ

Джамала презентувала у Луцьку нову платіву «Крила».



Концерт відбувся 18 жовтня в розважальному центрі «Промінь», - пишуть



Відома українська співачка, яка вперше приїхала до Луцька з концертом, представила лучанам свій новий альбом, який отримав назву «Крила». Шанувальники не жаліли оплески та зустрічали оваціями кожну нову почуту ними пісню, на що артистка зауважила, що їй дуже приємна така реакція, адже нову музику, на переконання Джамали, слухати дуже важко.



«У мене вперше концерт в Луцьку, але я вже тут була, тому що тут багато друзів моїх батьків, і вони зараз у залі. Батьки моєї найближчої подруги також тут. Тому для мене це вже рідне місце. Дякую, що прийшли!» - наголосила вона.



Переможниця Євробачення співала не лише пісні українською, а й англійською та російською мовами. А перед треком «Чому саме тебе» Джамала закликала танцювати усіх, хто цього хоче, тож під сценою зібралося чимало дітлахів.



«Я не знаю, слухали ви цю пісню чи ні, адже вона зовсім нова, і я привезла її в підтримку альбому «Крила», який нещодавно вийшов. Називається вона «Хвилі», для мене ця пісня дуже особиста. У ній є те, що я дуже люблю - море, трішки самотності, багато кохання, роздумів та фольклору», - анонсувала трек співачка.



Також Джамала розповіла, що коли вона навчалася у консерваторії, то мешкала з дівчиною з Луцька Оксаною.



«До того, як ми зустрілися, я ще жодного разу не бачила, аби хтось так любив свій рідний край як вона. Нам було по сімнадцять, і я думала «вау». Хтось щось скаже про Волинь не так, і Оксана відразу відповість. Я була в захоплені від цього. Вона навчила мене, як круто любити свій край. Якби такої любові, як ви любите ваш край, всій Україні, то, повірте мені, нам би цього вистачило» - пригадала Джамала перед піснею «Шлях додому».



Своєю чергою, пісні «Любити і вірити в нього», «Сумую», «Неандертальці» зачарували лучан, а співачка постійно дякувала слухачам за підтримку.



Останніми треками концерту стали «I belive in U» та «Крила», під яку сотні людей у концертній залі увімкнули ліхтарики.



Однак на цьому концерт не закінчився і вдячна публіка покликала Джамалу на біс. Співачка виконала «1944», саме з цією піснею вона отримала перемогу на Євробаченні. Захоплені фанати віддячили зірковій артистці за неймовірний вечір оваціями, квітами та подарунками.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. презентувала у Луцьку нову платіву «Крила».Концерт відбувся 18 жовтня в розважальному центрі «Промінь», - пишуть Волинські новини Відома українська співачка, яка вперше приїхала до Луцька з концертом, представила лучанам свій новий альбом, який отримав назву «Крила». Шанувальники не жаліли оплески та зустрічали оваціями кожну нову почуту ними пісню, на що артистка зауважила, що їй дуже приємна така реакція, адже нову музику, на переконання Джамали, слухати дуже важко.«У мене вперше концерт в Луцьку, але я вже тут була, тому що тут багато друзів моїх батьків, і вони зараз у залі. Батьки моєї найближчої подруги також тут. Тому для мене це вже рідне місце. Дякую, що прийшли!» - наголосила вона.Переможниця Євробачення співала не лише пісні українською, а й англійською та російською мовами. А перед треком «Чому саме тебе» Джамала закликала танцювати усіх, хто цього хоче, тож під сценою зібралося чимало дітлахів.«Я не знаю, слухали ви цю пісню чи ні, адже вона зовсім нова, і я привезла її в підтримку альбому «Крила», який нещодавно вийшов. Називається вона «Хвилі», для мене ця пісня дуже особиста. У ній є те, що я дуже люблю - море, трішки самотності, багато кохання, роздумів та фольклору», - анонсувала трек співачка.Також Джамала розповіла, що коли вона навчалася у консерваторії, то мешкала з дівчиною з Луцька Оксаною.«До того, як ми зустрілися, я ще жодного разу не бачила, аби хтось так любив свій рідний край як вона. Нам було по сімнадцять, і я думала «вау». Хтось щось скаже про Волинь не так, і Оксана відразу відповість. Я була в захоплені від цього. Вона навчила мене, як круто любити свій край. Якби такої любові, як ви любите ваш край, всій Україні, то, повірте мені, нам би цього вистачило» - пригадала Джамала перед піснею «Шлях додому».Своєю чергою, пісні «Любити і вірити в нього», «Сумую», «Неандертальці» зачарували лучан, а співачка постійно дякувала слухачам за підтримку.Останніми треками концерту стали «I belive in U» та «Крила», під яку сотні людей у концертній залі увімкнули ліхтарики.Однак на цьому концерт не закінчився і вдячна публіка покликала Джамалу на біс. Співачка виконала «1944», саме з цією піснею вона отримала перемогу на Євробаченні. Захоплені фанати віддячили зірковій артистці за неймовірний вечір оваціями, квітами та подарунками.

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