У селі під Луцьком відгуляли день працівника сільського господарства
Сьогодні, 10:04
День працівника сільського господарства відзначається в Україні щорічно у третю неділю листопада.
В цей день традиційно у всіх районах Волині святкують аграрії, тваринники, механізатори, землероби, - йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка.
У Гіркій Полонці, що у Луцькому районі, також відзначили цей день – концертом та нагородами.
На заході були присутні голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко, його заступник – Денис П`ятигорець, голова Луцької районної державної адміністрації Тарас Яковлев, директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Горбенко, директор с/г ПП «Рать» Віктор Шумський та представники галузі.
"Ми – народ, який любить землю, опікується нею, обробляє її. Завжди Україна виживала за рахунок хліба. «Буде хліб, буде й пісня» - недарма так кажуть волиняни. Ми гордимося тим, що живемо у такому світлому й благодатному краї – Княжій Волині. Для нас дуже важлива земля, так розпорядився Бог. І ті успіхи, які сьогодні має наша область на ниві сільського господарства, є цьому свідченням", - зауважив Олександр Савченко.
Окрім слів привітань, за досягнуті успіхи у праці, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу області та з нагоди Дня працівників сільського господарства оголосили подяку голови обласної державної адміністрації власникам особистих селянських господарств Луцького району Сергію Сільчуку з села Полонка та Олександру Щегельському з села Гірка Полонка.
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В цей день традиційно у всіх районах Волині святкують аграрії, тваринники, механізатори, землероби, - йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка.
У Гіркій Полонці, що у Луцькому районі, також відзначили цей день – концертом та нагородами.
На заході були присутні голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко, його заступник – Денис П`ятигорець, голова Луцької районної державної адміністрації Тарас Яковлев, директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Горбенко, директор с/г ПП «Рать» Віктор Шумський та представники галузі.
"Ми – народ, який любить землю, опікується нею, обробляє її. Завжди Україна виживала за рахунок хліба. «Буде хліб, буде й пісня» - недарма так кажуть волиняни. Ми гордимося тим, що живемо у такому світлому й благодатному краї – Княжій Волині. Для нас дуже важлива земля, так розпорядився Бог. І ті успіхи, які сьогодні має наша область на ниві сільського господарства, є цьому свідченням", - зауважив Олександр Савченко.
Окрім слів привітань, за досягнуті успіхи у праці, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу області та з нагоди Дня працівників сільського господарства оголосили подяку голови обласної державної адміністрації власникам особистих селянських господарств Луцького району Сергію Сільчуку з села Полонка та Олександру Щегельському з села Гірка Полонка.
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