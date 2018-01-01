У селі під Луцьком відгуляли день працівника сільського господарства

День працівника сільського господарства відзначається в Україні щорічно у третю неділю листопада.В цей день традиційно у всіх районах Волині святкують аграрії, тваринники, механізатори, землероби, - йдеться на сторінці голови Волинської ОДАУ Гіркій Полонці, що у Луцькому районі, також відзначили цей день – концертом та нагородами.На заході були присутні голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко, його заступник – Денис П`ятигорець, голова Луцької районної державної адміністрації Тарас Яковлев, директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Горбенко, директор с/г ПП «Рать» Віктор Шумський та представники галузі."Ми – народ, який любить землю, опікується нею, обробляє її. Завжди Україна виживала за рахунок хліба. «Буде хліб, буде й пісня» - недарма так кажуть волиняни. Ми гордимося тим, що живемо у такому світлому й благодатному краї – Княжій Волині. Для нас дуже важлива земля, так розпорядився Бог. І ті успіхи, які сьогодні має наша область на ниві сільського господарства, є цьому свідченням", - зауважив Олександр Савченко.Окрім слів привітань, за досягнуті успіхи у праці, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу області та з нагоди Дня працівників сільського господарства оголосили подяку голови обласної державної адміністрації власникам особистих селянських господарств Луцького районуз села Полонка таз села Гірка Полонка.