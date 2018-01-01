Вигравайте святковий сертифікат від гіпермаркету «Там Там»*
Сьогодні, 10:20
До 13-го Дня народження гіпермаркету «Там Там» залишилося 13 днів.
А ви знаєте про розіграш 13 святкових сертифікатів від гіпермаркету? Ні?
Купуйте на 400 гривень, залишайте чек з контактами у скринці на інформаційному відділі гіпермаркету «Там Там» та приходьте на розіграш 1 грудня о 16:00.
Розділіть з нами радість святкування 13-го Дня народження! Запрошуємо всіх-всіх!
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А ви знаєте про розіграш 13 святкових сертифікатів від гіпермаркету? Ні?
Купуйте на 400 гривень, залишайте чек з контактами у скринці на інформаційному відділі гіпермаркету «Там Там» та приходьте на розіграш 1 грудня о 16:00.
Розділіть з нами радість святкування 13-го Дня народження! Запрошуємо всіх-всіх!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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