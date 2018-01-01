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Вигравайте святковий сертифікат від гіпермаркету «Там Там»*

Вигравайте святковий сертифікат від гіпермаркету «Там Там»*
До 13-го Дня народження гіпермаркету «Там Там» залишилося 13 днів.

А ви знаєте про розіграш 13 святкових сертифікатів від гіпермаркету? Ні?

Купуйте на 400 гривень, залишайте чек з контактами у скринці на інформаційному відділі гіпермаркету «Там Там» та приходьте на розіграш 1 грудня о 16:00.

Розділіть з нами радість святкування 13-го Дня народження! Запрошуємо всіх-всіх!

Вигравайте святковий сертифікат від гіпермаркету «Там Там»*


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Теги: Там Там, Порт сіті
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