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Синоптики попереджають про мокрий сніг, ожеледицю та сильний вітер в Україні

Синоптики попереджають про мокрий сніг, ожеледицю та сильний вітер в Україні
У понеділок, 19 листопада, у південних та центральних областях України очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

Про це попереджає Український гідрометцентр, - пише Уніан.

"Вдень 19 листопада у південних та центральних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у південній частині сильні опади, у південних областях, Криму та Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Гідрометцентрі попереджають, що сьогодні на дорогах України подекуди очікується ожеледиця.

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Теги: погода, прогноз
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