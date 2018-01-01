Синоптики попереджають про мокрий сніг, ожеледицю та сильний вітер в Україні





Про це попереджає Український гідрометцентр, - пише



"Вдень 19 листопада у південних та центральних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у південній частині сильні опади, у південних областях, Криму та Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.



Крім того, у Гідрометцентрі попереджають, що сьогодні на дорогах України подекуди очікується ожеледиця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 19 листопада, у південних та центральних областях України очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.Про це попереджає Український гідрометцентр, - пише Уніан "Вдень 19 листопада у південних та центральних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у південній частині сильні опади, у південних областях, Криму та Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.Крім того, у Гідрометцентрі попереджають, що сьогодні на дорогах України подекуди очікується ожеледиця.

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