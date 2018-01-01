ТОП-9 неймовірно красивих вікон Луцька





Різні форми, різьблення, майстерність виконання, вік, декоративна краса – є цілий ряд нюансів. Цивілізовані суспільства бережуть старі вікна як пам’ятки, - пишуть



Але вікно – це ще й філософська сутність. Артефакти минулого, через які дивилися свідки історичних подій. Символ етики й естетики різних поколінь. І навіть життя у його матеріальній автентичності.



Ось 10 вікон про Луцьк за останні 100 років. Колір змішується з фактурою, передається через ракурс і створює атмосферу.



1. Вулиця Караїмська, цегляний стиль

Цегляний стиль прийшов на волинські терени з Російської імперії. Якщо ви десь бачите будинок подібного вигляду, можете сміливо майже точно датувати його до Першої світової. Багатюща можливість декоративної цегляної пластики, відсутність штукатурки зробили ці будиночки незабутніми. А коли за вікном такі штори, це приємний бонус.







2. Вулиця Лесі Українки, сецесія

В Луцьку практично не збереглося будинків сецесійного стилю. Їх понищила війна і пізніші перебудови. Родом вони також із часів передвоєнних, бо після першої війни в Луцьку будували трохи інакше.







3. Вулиця Кривий Вал, еклектика

Тут вікно не автентичне, але заради ось такого обрамлення його варто внести до нашої збірки. Походить із найвідомішого будинку на розі Лесі Українки і Кривого Валу. Збудований до Першої світової. В той час це був стандарт будівництва для центральних вулиць.







4. Вулиця Винниченка

Слухове вікно не має достеменної теорії походження назви. Є лише легенди і припущення. Такі віконця виконують роль провітрювання і освітлення на горищах споруд. Бувають різної форми і конструкції. Це вікно більше схоже не на вуха, а на око. Розташоване на даху пам’ятки кінця 1920-х років авторства Казимира Лялевича. Він запроектував для Луцька гарну споруду рільничого банку у стилі академічного класицизму.







5. Красне, народне зодчество

Для будь-якого історичного міста, в тому числі для Луцька, важливим є райони, які колись були приєднані до міста як приміські села. Красне, Чернчиці, Кічкарівка, Гнідава і ще багато інших. Тут зберігаються будинки, які можна зустріти і далеко в селах. Наявність у підбірці вікна із одного з таких хат символізує цю дуже давню і малознану частину спадщини.







6. Вулиця Степана Бандери, функціоналізм

Луцьк має дуже цікавий спадок модернізму, який вийшов далеко за рамки лише архітектури. А в контексті неї варто звернути уваги на забудову вулиць Ярощука, Потапова, Бандери, Кривий Вал, 8 березня, Червоної калини і інших. Тут ви знайдете стильні котеджі, архітектура яких навіяна німецькими і французькими модерністами 1920-х. Характерні ознаки стилю – ось такі вікна. Розташовані на кутах, витягнуті, або округлені вони підкреслюють весь дизайн споруди.







7. Вулиця Лесі Українки, модерн

Ще одна споруда на Лесі Українки з сецесійними формами – це будинок з Меркурієм. Для вікон використаний рідкісний прийом – заокруглення кутів. Вони вписані в гарно декоровані отвори. Примітна деталь – декоративна плитка у верхній частині. Здається більше немає в Луцьку будинків з часів перед Першою світовою, які ще зберігають такі елементи. Шкода лиш, що вони не цінуються. Фото не цього року. Мабуть, цих вікон уже нема.







8. Вулиця Сверстюка, модернізм

Головні ознаки модерністських стилів в архітектурі – це відсутність декору, перепади висоти різних частин споруди, геометризованість вигляду, акцент на лініях і стрічках. Буває так, що ці лінії і стрічки тягнуться на весь фасад. Ось тут, наприклад, вікно висотою на весь під’їзд 4-поверхового будинку. Це застосовано для доброго освітлення сходової клітки.







9. Вулиця Ярощука, 1950-ті

Про вулицю Ярощука ми говоримо переважно в контексті модернізму 1930-х, але є там кілька будиночків 1950-х років з такими колоритними вікнами. До якогось стилю їх віднести важко, але чимось вони нагадують прийоми якісного освітлення приміщення, застосоване модерністами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вікно – це елемент архітектури, який має не меншу цінність за саму споруду і може «розказати» про історію так само добре і яскраво.Різні форми, різьблення, майстерність виконання, вік, декоративна краса – є цілий ряд нюансів. Цивілізовані суспільства бережуть старі вікна як пам’ятки, - пишуть Хроніки Любарта Але вікно – це ще й філософська сутність. Артефакти минулого, через які дивилися свідки історичних подій. Символ етики й естетики різних поколінь. І навіть життя у його матеріальній автентичності.Ось 10 вікон про Луцьк за останні 100 років. Колір змішується з фактурою, передається через ракурс і створює атмосферу.1.Цегляний стиль прийшов на волинські терени з Російської імперії. Якщо ви десь бачите будинок подібного вигляду, можете сміливо майже точно датувати його до Першої світової. Багатюща можливість декоративної цегляної пластики, відсутність штукатурки зробили ці будиночки незабутніми. А коли за вікном такі штори, це приємний бонус.2.В Луцьку практично не збереглося будинків сецесійного стилю. Їх понищила війна і пізніші перебудови. Родом вони також із часів передвоєнних, бо після першої війни в Луцьку будували трохи інакше.3.Тут вікно не автентичне, але заради ось такого обрамлення його варто внести до нашої збірки. Походить із найвідомішого будинку на розі Лесі Українки і Кривого Валу. Збудований до Першої світової. В той час це був стандарт будівництва для центральних вулиць.4.Слухове вікно не має достеменної теорії походження назви. Є лише легенди і припущення. Такі віконця виконують роль провітрювання і освітлення на горищах споруд. Бувають різної форми і конструкції. Це вікно більше схоже не на вуха, а на око. Розташоване на даху пам’ятки кінця 1920-х років авторства Казимира Лялевича. Він запроектував для Луцька гарну споруду рільничого банку у стилі академічного класицизму.5.Для будь-якого історичного міста, в тому числі для Луцька, важливим є райони, які колись були приєднані до міста як приміські села. Красне, Чернчиці, Кічкарівка, Гнідава і ще багато інших. Тут зберігаються будинки, які можна зустріти і далеко в селах. Наявність у підбірці вікна із одного з таких хат символізує цю дуже давню і малознану частину спадщини.6.Луцьк має дуже цікавий спадок модернізму, який вийшов далеко за рамки лише архітектури. А в контексті неї варто звернути уваги на забудову вулиць Ярощука, Потапова, Бандери, Кривий Вал, 8 березня, Червоної калини і інших. Тут ви знайдете стильні котеджі, архітектура яких навіяна німецькими і французькими модерністами 1920-х. Характерні ознаки стилю – ось такі вікна. Розташовані на кутах, витягнуті, або округлені вони підкреслюють весь дизайн споруди.7.Ще одна споруда на Лесі Українки з сецесійними формами – це будинок з Меркурієм. Для вікон використаний рідкісний прийом – заокруглення кутів. Вони вписані в гарно декоровані отвори. Примітна деталь – декоративна плитка у верхній частині. Здається більше немає в Луцьку будинків з часів перед Першою світовою, які ще зберігають такі елементи. Шкода лиш, що вони не цінуються. Фото не цього року. Мабуть, цих вікон уже нема.8.Головні ознаки модерністських стилів в архітектурі – це відсутність декору, перепади висоти різних частин споруди, геометризованість вигляду, акцент на лініях і стрічках. Буває так, що ці лінії і стрічки тягнуться на весь фасад. Ось тут, наприклад, вікно висотою на весь під’їзд 4-поверхового будинку. Це застосовано для доброго освітлення сходової клітки.9.Про вулицю Ярощука ми говоримо переважно в контексті модернізму 1930-х, але є там кілька будиночків 1950-х років з такими колоритними вікнами. До якогось стилю їх віднести важко, але чимось вони нагадують прийоми якісного освітлення приміщення, застосоване модерністами.

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