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Де на Волині неправильно продавали алкоголь і цигарки

Де на Волині неправильно продавали алкоголь і цигарки
З початку листопада волинські фіскали встановили 32 порушення у сфері реалізації підакцизної продукції.

Волинські фіскали вже у листопаді провели 16 фактичних перевірок представників підприємництва та за допущені порушення застосували майже 300 тисяч гривень штрафних санкцій, що будуть сплачені до місцевих бюджетів, - повідомили у ГУ ДФС у Волинській області.

Зокрема, низку серйозних порушень встановили одразу в декількох торгових об’єктів на території Горохівського та Ковельського району, а саме факти безліцензійної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, а також реалізацію цигарок без марок акцизного податку, продаж алкогольних напоїв за цінами, нижчими від встановлених мінімальних роздрібних цін на такі напої.

Одразу в декількох торгових об’єктів зберігалася партія підакцизної продукції без марок акцизного податку - тютюнові вироби марки «MARVEL & RED».

Окрім того, споживачам пропонувалася горілчана продукція за цінами нижчими від визначених, а операції з продажу товару не проводилися через касовий апарат, відповідно покупцям не видавалися розрахункові документи.

Ревізори також зафіксували факти відсутності обліку товарів за місцем зберігання.

Як наслідок, під час перевірок вилучили з обігу 119 пачок тютюнових виробів та 25 пляшок алкогольних напоїв. Всього вилучили алкогольних напоїв та тютюнових виробів на суму 2,1 тисячі гривень.

"Головне управління ДФС у Волинській області отримує інформацією і про факти продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18-ти річного віку, суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність в магазинах, супермаркетах, та на АЗС", - йдеться у повідомлені.

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Теги: порушення, акциз
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