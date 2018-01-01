Де на Волині неправильно продавали алкоголь і цигарки
Сьогодні, 11:02
З початку листопада волинські фіскали встановили 32 порушення у сфері реалізації підакцизної продукції.
Волинські фіскали вже у листопаді провели 16 фактичних перевірок представників підприємництва та за допущені порушення застосували майже 300 тисяч гривень штрафних санкцій, що будуть сплачені до місцевих бюджетів, - повідомили у ГУ ДФС у Волинській області.
Зокрема, низку серйозних порушень встановили одразу в декількох торгових об’єктів на території Горохівського та Ковельського району, а саме факти безліцензійної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, а також реалізацію цигарок без марок акцизного податку, продаж алкогольних напоїв за цінами, нижчими від встановлених мінімальних роздрібних цін на такі напої.
Одразу в декількох торгових об’єктів зберігалася партія підакцизної продукції без марок акцизного податку - тютюнові вироби марки «MARVEL & RED».
Окрім того, споживачам пропонувалася горілчана продукція за цінами нижчими від визначених, а операції з продажу товару не проводилися через касовий апарат, відповідно покупцям не видавалися розрахункові документи.
Ревізори також зафіксували факти відсутності обліку товарів за місцем зберігання.
Як наслідок, під час перевірок вилучили з обігу 119 пачок тютюнових виробів та 25 пляшок алкогольних напоїв. Всього вилучили алкогольних напоїв та тютюнових виробів на суму 2,1 тисячі гривень.
"Головне управління ДФС у Волинській області отримує інформацією і про факти продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18-ти річного віку, суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність в магазинах, супермаркетах, та на АЗС", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Волинські фіскали вже у листопаді провели 16 фактичних перевірок представників підприємництва та за допущені порушення застосували майже 300 тисяч гривень штрафних санкцій, що будуть сплачені до місцевих бюджетів, - повідомили у ГУ ДФС у Волинській області.
Зокрема, низку серйозних порушень встановили одразу в декількох торгових об’єктів на території Горохівського та Ковельського району, а саме факти безліцензійної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, а також реалізацію цигарок без марок акцизного податку, продаж алкогольних напоїв за цінами, нижчими від встановлених мінімальних роздрібних цін на такі напої.
Одразу в декількох торгових об’єктів зберігалася партія підакцизної продукції без марок акцизного податку - тютюнові вироби марки «MARVEL & RED».
Окрім того, споживачам пропонувалася горілчана продукція за цінами нижчими від визначених, а операції з продажу товару не проводилися через касовий апарат, відповідно покупцям не видавалися розрахункові документи.
Ревізори також зафіксували факти відсутності обліку товарів за місцем зберігання.
Як наслідок, під час перевірок вилучили з обігу 119 пачок тютюнових виробів та 25 пляшок алкогольних напоїв. Всього вилучили алкогольних напоїв та тютюнових виробів на суму 2,1 тисячі гривень.
"Головне управління ДФС у Волинській області отримує інформацією і про факти продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18-ти річного віку, суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність в магазинах, супермаркетах, та на АЗС", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині крадіями лісу займуться правоохоронці
Сьогодні, 11:20
В орендованій квартирі знайшли мертвим військовослужбовця
Сьогодні, 11:14
Де на Волині неправильно продавали алкоголь і цигарки
Сьогодні, 11:02
За півмісяця на Волині зловили 19 рибних браконьєрів
Сьогодні, 10:59
ТОП-9 неймовірно красивих вікон Луцька
Сьогодні, 10:45
Медіа