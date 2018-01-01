Де на Волині неправильно продавали алкоголь і цигарки

З початку листопада волинські фіскали встановили 32 порушення у сфері реалізації підакцизної продукції.Волинські фіскали вже у листопаді провели 16 фактичних перевірок представників підприємництва та за допущені порушення застосували майже 300 тисяч гривень штрафних санкцій, що будуть сплачені до місцевих бюджетів, - повідомили у ГУ ДФС у Волинській області.Зокрема, низку серйозних порушень встановили одразу в декількох торгових об’єктів на території Горохівського та Ковельського району, а саме факти безліцензійної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, а також реалізацію цигарок без марок акцизного податку, продаж алкогольних напоїв за цінами, нижчими від встановлених мінімальних роздрібних цін на такі напої.Одразу в декількох торгових об’єктів зберігалася партія підакцизної продукції без марок акцизного податку - тютюнові вироби марки «MARVEL & RED».Окрім того, споживачам пропонувалася горілчана продукція за цінами нижчими від визначених, а операції з продажу товару не проводилися через касовий апарат, відповідно покупцям не видавалися розрахункові документи.Ревізори також зафіксували факти відсутності обліку товарів за місцем зберігання.Як наслідок, під час перевірок вилучили з обігу 119 пачок тютюнових виробів та 25 пляшок алкогольних напоїв. Всього вилучили алкогольних напоїв та тютюнових виробів на суму 2,1 тисячі гривень."Головне управління ДФС у Волинській області отримує інформацією і про факти продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18-ти річного віку, суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність в магазинах, супермаркетах, та на АЗС", - йдеться у повідомлені.