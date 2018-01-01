В орендованій квартирі знайшли мертвим військовослужбовця





Про це прес-служба бригади повідомила у Facebook.



За попередніми даними, смерть наступила внаслідок механічної асфікції.



Наразі ж триває розслідування.



"Командування та особовий склад приносить глибокі співчуття родині померлого", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 18 листопада, в орендованій квартирі на Львівщині виявили померлим військовослужбовця 24-ї бригади імені короля Данила.Про це прес-служба бригади повідомила у Facebook.За попередніми даними, смерть наступила внаслідок механічної асфікції.Наразі ж триває розслідування."Командування та особовий склад приносить глибокі співчуття родині померлого", - йдеться в повідомленні.

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