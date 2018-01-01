В орендованій квартирі знайшли мертвим військовослужбовця
Сьогодні, 11:14
Учора, 18 листопада, в орендованій квартирі на Львівщині виявили померлим військовослужбовця 24-ї бригади імені короля Данила.
Про це прес-служба бригади повідомила у Facebook.
За попередніми даними, смерть наступила внаслідок механічної асфікції.
Наразі ж триває розслідування.
"Командування та особовий склад приносить глибокі співчуття родині померлого", - йдеться в повідомленні.
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Про це прес-служба бригади повідомила у Facebook.
За попередніми даними, смерть наступила внаслідок механічної асфікції.
Наразі ж триває розслідування.
"Командування та особовий склад приносить глибокі співчуття родині померлого", - йдеться в повідомленні.
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