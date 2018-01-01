На Волині крадіями лісу займуться правоохоронці
Сьогодні, 11:20
Правоохоронці розслідують ще одну справу про крадіжку дубів у Цумані.
Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.
"Завдяки оперативним діям працівників рейдової групи ДП «Цуманське ЛГ» нещодавно вдалося встановити обставини ще однієї крадіжки деревини цінної породи", - йдеться у повідомленні.
Справу з відповідною доказовою базовою передали в правоохоронні органи.
Тривають слідчі дії.
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Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.
"Завдяки оперативним діям працівників рейдової групи ДП «Цуманське ЛГ» нещодавно вдалося встановити обставини ще однієї крадіжки деревини цінної породи", - йдеться у повідомленні.
Справу з відповідною доказовою базовою передали в правоохоронні органи.
Тривають слідчі дії.
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