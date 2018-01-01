На Волині крадіями лісу займуться правоохоронці





Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.



"Завдяки оперативним діям працівників рейдової групи ДП «Цуманське ЛГ» нещодавно вдалося встановити обставини ще однієї крадіжки деревини цінної породи", - йдеться у повідомленні.



Справу з відповідною доказовою базовою передали в правоохоронні органи.



Тривають слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці розслідують ще одну справу про крадіжку дубів у Цумані.Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників."Завдяки оперативним діям працівників рейдової групи ДП «Цуманське ЛГ» нещодавно вдалося встановити обставини ще однієї крадіжки деревини цінної породи", - йдеться у повідомленні.Справу з відповідною доказовою базовою передали в правоохоронні органи.Тривають слідчі дії.

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