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На Волині крадіями лісу займуться правоохоронці

На Волині крадіями лісу займуться правоохоронці
Правоохоронці розслідують ще одну справу про крадіжку дубів у Цумані.

Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.

"Завдяки оперативним діям працівників рейдової групи ДП «Цуманське ЛГ» нещодавно вдалося встановити обставини ще однієї крадіжки деревини цінної породи", - йдеться у повідомленні.

Справу з відповідною доказовою базовою передали в правоохоронні органи.

Тривають слідчі дії.

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Теги: ліс, крадіжка
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