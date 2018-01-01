Авто влетіло в опору мосту: троє людей загинуло. ФОТО





Про це повідомляє прес-служба поліції області, – передає



Відзначається, що аварія сталась близько 14:20 на автодорозі Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.



«56-річний водій автомобіля «ВАЗ 2107» не впорався з керуванням транспортного засобу та зіткнувся з відбійником опори залізничного мосту.



У результаті аварії від отриманих травм загинуло подружжя - водій автомобіля та його 55-річна дружина, а також їх односельчанка, 56-річна мешканка с. Бродецьке», – розповіли у поліції.



Ще одна пасажира автомобіля, 35-річна дочка водія, госпіталізована у реанімаційне відділення лікарні.



На даний момент слідство розпочало кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автошляху між селами Бродецьке та Жежелів Козятинського району Вінницької області автомобіль в’їхав у опору мосту. Троє людей загинуло.Про це повідомляє прес-служба поліції області, – передає УНІАН Відзначається, що аварія сталась близько 14:20 на автодорозі Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.«56-річний водій автомобіля «ВАЗ 2107» не впорався з керуванням транспортного засобу та зіткнувся з відбійником опори залізничного мосту.У результаті аварії від отриманих травм загинуло подружжя - водій автомобіля та його 55-річна дружина, а також їх односельчанка, 56-річна мешканка с. Бродецьке», – розповіли у поліції.Ще одна пасажира автомобіля, 35-річна дочка водія, госпіталізована у реанімаційне відділення лікарні.На даний момент слідство розпочало кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію