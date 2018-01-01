На Волині чоловік «замінував» розважальний заклад: винуватцю загрожує тюрма
Сьогодні, 11:58
На Волині псевдомінеру загрожує 6 років на ґратами.
18 листопада, ввечері до поліції Волині надійшло повідомлення він невстановленої особи, про те що в селищі Ратне в одному із розважальних закладів міста відбудеться вибух, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
На місце події одразу ж виїхали слідчо-оперативна група, спеціалісти вубохотехнічного відділу ГУНП в області, рятувальники.
Правоохоронці ретельно оглянули приміщення та прилеглу територію закладу, вибухонебезпечних речовин і предметів не виявили. Інформація про замінування закладу не підтвердилася.
Поліцейські оперативно встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 55-річний житель райцентру Ратне.
За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Волинянину загрожує від двох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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18 листопада, ввечері до поліції Волині надійшло повідомлення він невстановленої особи, про те що в селищі Ратне в одному із розважальних закладів міста відбудеться вибух, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
На місце події одразу ж виїхали слідчо-оперативна група, спеціалісти вубохотехнічного відділу ГУНП в області, рятувальники.
Правоохоронці ретельно оглянули приміщення та прилеглу територію закладу, вибухонебезпечних речовин і предметів не виявили. Інформація про замінування закладу не підтвердилася.
Поліцейські оперативно встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 55-річний житель райцентру Ратне.
За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Волинянину загрожує від двох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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