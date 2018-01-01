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Знижки у Чорну п’ятницю у ТРЦ «ПортCity»*

Знижки у Чорну п’ятницю у ТРЦ «ПортCity»*
До Чорної п’ятниці у ТРЦ «ПортCity» залишилося 5 днів. Зовсім скоро.

Ми ж щодня будемо анонсувати знижки! Готові?

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Тільки 23, 24, 25 листопада завітайте на Black Friday до магазину «Золотий Вік» у ТРЦ «Порт Сіті» та обирайте прикраси за максимальними знижками -70% на третю, від – 60% на другу та від -50% - на першу. А також прикраси зі срібла зі знижками до -70%.

У Чорну п'ятницю магазин «Deka», 1 поверсі ТРЦ «ПортCity», також надає знижки до 70%.

Магазин «Brocard», 1 поверсі ТРЦ «ПортCity», порадує знижками до 30%.

Ви вражені? Далі буде ще цікавіше! Не пропустіть Чорну п’ятниці у ТРЦ «ПортCity» 23 листопада!

Знижки у Чорну п’ятницю у ТРЦ «ПортCity»*
Знижки у Чорну п’ятницю у ТРЦ «ПортCity»*
Знижки у Чорну п’ятницю у ТРЦ «ПортCity»*

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Теги: Порт сіті
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