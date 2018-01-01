Знижки у Чорну п’ятницю у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 12:18
До Чорної п’ятниці у ТРЦ «ПортCity» залишилося 5 днів. Зовсім скоро.
Ми ж щодня будемо анонсувати знижки! Готові?
Ви вже склали перелік того, що куплятимете у Чорну П’ятницю?
Впишіть до нього PANDORA!
Тільки з 19 по 26 листопада отримайте у ПОДАРУНОК новий лімітований браслет-бангл за умови купівлі від 3500 гривень одним чеком!
А також насолоджуйтеся спеціальними цінами зі знижками до 50% на обраний асортимент прикрас!
Тільки 23, 24, 25 листопада завітайте на Black Friday до магазину «Золотий Вік» у ТРЦ «Порт Сіті» та обирайте прикраси за максимальними знижками -70% на третю, від – 60% на другу та від -50% - на першу. А також прикраси зі срібла зі знижками до -70%.
У Чорну п'ятницю магазин «Deka», 1 поверсі ТРЦ «ПортCity», також надає знижки до 70%.
Магазин «Brocard», 1 поверсі ТРЦ «ПортCity», порадує знижками до 30%.
Ви вражені? Далі буде ще цікавіше! Не пропустіть Чорну п’ятниці у ТРЦ «ПортCity» 23 листопада!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ми ж щодня будемо анонсувати знижки! Готові?
Ви вже склали перелік того, що куплятимете у Чорну П’ятницю?
Впишіть до нього PANDORA!
Тільки з 19 по 26 листопада отримайте у ПОДАРУНОК новий лімітований браслет-бангл за умови купівлі від 3500 гривень одним чеком!
А також насолоджуйтеся спеціальними цінами зі знижками до 50% на обраний асортимент прикрас!
Тільки 23, 24, 25 листопада завітайте на Black Friday до магазину «Золотий Вік» у ТРЦ «Порт Сіті» та обирайте прикраси за максимальними знижками -70% на третю, від – 60% на другу та від -50% - на першу. А також прикраси зі срібла зі знижками до -70%.
У Чорну п'ятницю магазин «Deka», 1 поверсі ТРЦ «ПортCity», також надає знижки до 70%.
Магазин «Brocard», 1 поверсі ТРЦ «ПортCity», порадує знижками до 30%.
Ви вражені? Далі буде ще цікавіше! Не пропустіть Чорну п’ятниці у ТРЦ «ПортCity» 23 листопада!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Знижки у Чорну п’ятницю у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 12:18
Медіа