Волинським фермерам презентували кредитні можливості ПриватБанку*

Із нагоди Дня працівника сільського господарства на Волині відбулися урочистості та виставка. У рамках заходу ПриватБанк представляв кредитні програми та можливості державних компенсацій для аграріїв.День працівника сільського господарства - це не тільки святкування, але й можливість для власників агробізнесу знайти нових партнерів та дізнатися про можливості для розвитку. Такі можливості надає ПриватБанк. Фінансова установа пропонує сільгоспвиробникам низку програм та продуктів. Найпопулярніші серед них - «АгроКУБ», «Лізинг сільгосптехніки» та «Агросезон».Програма фінансування «АгроКУБ» передбачає швидке отримання кредиту на суму до 1 мільйона гривень при ставці лише 1,8% на місяць.«Важливо, що протягом першого півріччя фермер виплачуватиме тільки відсотки, наступні 6 місяців – суму боргу з відсотками рівними частинами. Ще однією перевагою такої форми кредиту є те, що вдруге його можна оформити, не чекаючи повного погашення першого», - розповів керівник луцького відділення № 3Іще одна програма, спрямована на допомогу аграріям, - «Лізинг сільгосптехніки». Термін лізингу - 5 років, а сума – від 250 тисяч до 300 мільйонів гривень. Відсоткова ставка становитиме від 0,01% до 19 % річних.Придбати у лізинг можна як нову техніку, так і ту, що була у вжитку. Авансовий платіж на нову складатиме 20% від вартості для вітчизняної техніки та 30% від вартості техніки імпортного виробництва. Аванс на вживане імпортне обладнання становитиме 30% від вартості. Розрахувати платежі за договором лізингу можна на офіційному сайті ПриватБанку. Для отримання фінансування не потрібно додаткової застави, дострокове погашення – безкоштовно.Кредитна лінія «Агросезон» передбачає фінансування аграріїв протягом поточного сільськогосподарського циклу від 500 тисяч до 20 мільйонів гривень. Аграріїв кредитують під закупку посівного матеріалу, добрив, засобів захисту рослин, паливно-мастильних матеріалів, на ремонт сільгосптехніки, обладнання тощо.Погасити такий кредит можна за гнучким графіком з урахуванням сезонного характеру - борг можна розділити на конкретні місяці, зручні для аграрія для здійснення виплат. Так, отримати кошти можна протягом березня-листопада, а погашення відбувається протягом грудня-лютого. Відсоткова ставка за цією програмою складатиме 19% річних.«ПриватБанк як державний банк бере участь у державних програмах компенсацій. Наприклад, аграрії можуть отримати компенсацію з держбюджету 25% вартості придбання сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. А невеликі фермерські господарства з посівними площами до 500 гектарів та річною виручкою до 15 мільйонів гривень або кооперативи з площами до тисячі гектарів зможуть відшкодувати майже половину затрачених коштів», - наголосив Олександр Тур.Консультації щодо кредитування аграріїв можна отримати у будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині, або ж на офіційному сайті банку. Окрім того, сільгоспвиробники можуть замовити зустріч зі спеціалістом банку за безкоштовним номером 3700.