Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Показали пернатих мешканців, які зимують на волинському озері.
Світлини лебедів опублікували працівники Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща".
"Чергова добірка фотографій лебедів, що зимують на озері Молодіжне. З приходом морозів, озеро майже повністю вкрилося кригою, залишилась лише невеличка проталина на якій тримається зграя лебедів у кількості 10 особин", - йдеться у повідомленні.
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Світлини лебедів опублікували працівники Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща".
"Чергова добірка фотографій лебедів, що зимують на озері Молодіжне. З приходом морозів, озеро майже повністю вкрилося кригою, залишилась лише невеличка проталина на якій тримається зграя лебедів у кількості 10 особин", - йдеться у повідомленні.
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