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Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО

Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО
Показали пернатих мешканців, які зимують на волинському озері.

Світлини лебедів опублікували працівники Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща".

"Чергова добірка фотографій лебедів, що зимують на озері Молодіжне. З приходом морозів, озеро майже повністю вкрилося кригою, залишилась лише невеличка проталина на якій тримається зграя лебедів у кількості 10 особин", - йдеться у повідомленні.

Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО
Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО
Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО
Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО
Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО
Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО
Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО
Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО
Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО
Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО
Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО
Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО
Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО
Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО
Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО
Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО
Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО
Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО
Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО
Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО

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Теги: птахи, лебеді
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