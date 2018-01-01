Як на волинському озері зимують лебеді. ФОТО





Світлини лебедів опублікували працівники Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща".



"Чергова добірка фотографій лебедів, що зимують на озері Молодіжне. З приходом морозів, озеро майже повністю вкрилося кригою, залишилась лише невеличка проталина на якій тримається зграя лебедів у кількості 10 особин", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали пернатих мешканців, які зимують на волинському озері.Світлини лебедів опублікували працівники Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща"."Чергова добірка фотографій лебедів, що зимують на озері Молодіжне. З приходом морозів, озеро майже повністю вкрилося кригою, залишилась лише невеличка проталина на якій тримається зграя лебедів у кількості 10 особин", - йдеться у повідомленні.

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