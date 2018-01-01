На Волині «беха» на швидкості злетіла в кювет: травмувалося троє людей
Сьогодні, 12:33
У Камені-Каширському сталася аварія за участю BMW.
У суботу, 17 листопада, на автодорозі в райцентрі Камінь-Каширський автомобіль «BMW» з’їхав з автодороги в кювет і перевернувся. Внаслідок автопригоди троє пасажирів транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
За кермом автомобіля перебував 21-річний житель цього ж району.
Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху в результаті чого транспортний засіб з'їхав з дороги в кювет і перевернувся.
Внаслідок автопригоди троє пасажирів автівки отримали тілесні ушкодження. Одну з потерпілих, 19-річну жительку Камінь-Каширського району, госпіталізували.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження слідчі за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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У суботу, 17 листопада, на автодорозі в райцентрі Камінь-Каширський автомобіль «BMW» з’їхав з автодороги в кювет і перевернувся. Внаслідок автопригоди троє пасажирів транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
За кермом автомобіля перебував 21-річний житель цього ж району.
Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху в результаті чого транспортний засіб з'їхав з дороги в кювет і перевернувся.
Внаслідок автопригоди троє пасажирів автівки отримали тілесні ушкодження. Одну з потерпілих, 19-річну жительку Камінь-Каширського району, госпіталізували.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження слідчі за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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