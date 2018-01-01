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На Волині «беха» на швидкості злетіла в кювет: травмувалося троє людей

На Волині «беха» на швидкості злетіла в кювет: травмувалося троє людей
У Камені-Каширському сталася аварія за участю BMW.

У суботу, 17 листопада, на автодорозі в райцентрі Камінь-Каширський автомобіль «BMW» з’їхав з автодороги в кювет і перевернувся. Внаслідок автопригоди троє пасажирів транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

За кермом автомобіля перебував 21-річний житель цього ж району.

Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху в результаті чого транспортний засіб з'їхав з дороги в кювет і перевернувся.

Внаслідок автопригоди троє пасажирів автівки отримали тілесні ушкодження. Одну з потерпілих, 19-річну жительку Камінь-Каширського району, госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження слідчі за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Теги: ДТП, аварія
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