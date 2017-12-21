На Волині рятувальники випхали авто з кювету. ФОТО





Про це йдеться у повідомленні Ратнівського РС У ДСНС України у Волинській області.



"19 листопада працівники 14 ДПРЧ допомогли витягнути з кювету автомобіль. Служба порятунку нагадує водіям дотримуватися безпечної швидкості!" - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині рятувальники допомогли витягнути авто з кювету.Про це йдеться у повідомленні Ратнівського РС У ДСНС України у Волинській області."19 листопада працівники 14 ДПРЧ допомогли витягнути з кювету автомобіль. Служба порятунку нагадує водіям дотримуватися безпечної швидкості!" - йдеться у дописі.

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