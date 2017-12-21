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На Волині рятувальники випхали авто з кювету. ФОТО

На Волині рятувальники випхали авто з кювету. ФОТО
На Волині рятувальники допомогли витягнути авто з кювету.

Про це йдеться у повідомленні Ратнівського РС У ДСНС України у Волинській області.

"19 листопада працівники 14 ДПРЧ допомогли витягнути з кювету автомобіль. Служба порятунку нагадує водіям дотримуватися безпечної швидкості!" - йдеться у дописі.

На Волині рятувальники випхали авто з кювету. ФОТО
На Волині рятувальники випхали авто з кювету. ФОТО
На Волині рятувальники випхали авто з кювету. ФОТО

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Теги: авто, кювет, рятувальники
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