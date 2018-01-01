Савченко вимагатиме віддати волинським шахтарям зароблене. ФОТО

Голова Волинської ОДАзакликатиме міністрата президентадопомогти ліквідувати заборгованості із зарплати нововолинським шахтарям.Виплатити заборговану заробітну плату та добудувати десяту шахту – з такими питаннями до голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка вкотре звернулися нововолинські шахтарі, – йдеться на офіційній сторінці політика у Facebook.Зустріч відбулася 19 листопада в стінах ОДА.На заході були присутні голова облдержадміністрації Олександр Савченко, його радник –, директор ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська»та представники трудового колективу шахти.«В нас завершилося фінансування, вчергове ми вимушені заручитися вашою підтримкою. На сьогоднішній день питання не вирішене. Треба виробити спільну концепцію, як далі діяти», - зауважив Григорій Бар.Голова облдержадміністрації Олександр Савченко зауважив, що як очільник виконавчої влади області він повинен дбати про населення, зокрема, й про виплату заробітної плати.«Ми опікуємося цим, спілкуємося з керівниками всіх профспілок і за вимогою Президента України Петра Порошенка час від часу кошти відпускають. Собівартість вугілля набагато менша, ніж вартість готового продукту, тому не зрозуміло, чому не виплачується зарплата. Вугілля на 100 відсотків виправдовує прибуток, але дев'ята шахта працює на критично застарілому обладнанні. В такому вигляді її потрібно закривати.Що стосується 10 шахти, то багато хто каже, що основна частина вугілля – на території Польщі, в нас тільки незначна частина. Аби я міг йти й добиватися чогось – я повинен мати експертну оцінку стану готовності шахти. Окрім того, мене не задовольняє те, що Львівська дирекція будує шахту на Волині, в мене немає жодних важелів управління на неї. Якщо це буде Волинська дирекція – можна робити експертну оцінку», - зазначив Савченко.За його словами, навіть якщо там немає багато вугілля – не означає, що шахту треба закривати – можна співпрацювати з Польщею. На сьогоднішній день потрібна не лише робоча, а й експертна група.«Шансів мало, що будуть кошти на добудову, але на підтримувати її в експлуатаційному стані, щоб не затоплювало – ми повинні. Міністр Насалик не є моїм підлеглим і моїм колегою. Я можу до нього лише звертатися. Йти маршем я теж не можу, а от ваші рішення проштовхувати буду», – зауважив Олександр Савченко.Директор 10-ої шахти, своєю чергою, зауважив, що в надрах недобудованої копальні лежить, як мінімум, 40 млн тонн вугілля.«Це підтверджена інформація. Є технічна документація шахти, яка зараз будується. Такі дані надала гео-розвідка з Володимира-Волинського. Окрім того, існує інвестиційний проект, який окупиться за чотири з половиною роки. Сума проекту – 620 мільйонів гривень, термін для освоєння коштів – 2 роки. Тоді шахта буде готова до експлуатації – і можна запрошувати інвесторів. Там перспектива – 1300 робочих місць», - зауважив Григорій Бар.«Я буду просити Ігоря Насалика організувати експертну зустріч у міністерстві. Також звернемося за підтримкою до народних депутатів від Волині. Будемо сподіватися, що за вимогою Президента черговий транш коштів на погашення заборгованості по заробітній платі скоро надійде», – підсумував голова ОДА.