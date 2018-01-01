Камери не працювали, сейф не ламали: деталі загадкової крадіжки з «Нової пошти» у Нововолинську
Сьогодні, 13:03
Вночі 16 листопада обікрали головне відділення нововолинської «Нової пошти».
За інформацією місцевих ЗМІ, викрали півмільйона гривень. Саме в цю ніч у сейфі залишили велику суму та не працювали камери відеоспостереження, - повідомляє Буг.
Злодії відтиснули ґрати, розбили вікно і пробралися у приміщення відділення «Нової пошти» №1 у Нововолинську.
Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, гроші забрали із сейфу, який відкрили ключем. Подія трапилася близько 2:30 ночі з четверга на п’ятницю, 16-го листопада.
Спрацювала сигналізація і на місце прибула охоронна компанія “Арсенал”, та злочинці впоралися за лічені хвилини.
“Багато запитань. Слідів злому сейфа немає, відкрили його ключами. До охоронної служби є запитання. Камери відеоспостереження не працювали саме в цей день”, – зазначив Пикалюк.
Нововолинський інформаційний портал повідомляв, що винесли з сейфу півмільйона гривень.
Керівник поліції суму, яку викрали, не називає, говорить – поки не надали відношення. Додає, що велику суму зазвичай не залишають на ніч у сейфі.
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За інформацією місцевих ЗМІ, викрали півмільйона гривень. Саме в цю ніч у сейфі залишили велику суму та не працювали камери відеоспостереження, - повідомляє Буг.
Злодії відтиснули ґрати, розбили вікно і пробралися у приміщення відділення «Нової пошти» №1 у Нововолинську.
Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, гроші забрали із сейфу, який відкрили ключем. Подія трапилася близько 2:30 ночі з четверга на п’ятницю, 16-го листопада.
Спрацювала сигналізація і на місце прибула охоронна компанія “Арсенал”, та злочинці впоралися за лічені хвилини.
“Багато запитань. Слідів злому сейфа немає, відкрили його ключами. До охоронної служби є запитання. Камери відеоспостереження не працювали саме в цей день”, – зазначив Пикалюк.
Нововолинський інформаційний портал повідомляв, що винесли з сейфу півмільйона гривень.
Керівник поліції суму, яку викрали, не називає, говорить – поки не надали відношення. Додає, що велику суму зазвичай не залишають на ніч у сейфі.
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