Камери не працювали, сейф не ламали: деталі загадкової крадіжки з «Нової пошти» у Нововолинську





За інформацією місцевих ЗМІ, викрали півмільйона гривень. Саме в цю ніч у сейфі залишили велику суму та не працювали камери відеоспостереження, - повідомляє



Злодії відтиснули ґрати, розбили вікно і пробралися у приміщення відділення «Нової пошти» №1 у Нововолинську.



Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, гроші забрали із сейфу, який відкрили ключем. Подія трапилася близько 2:30 ночі з четверга на п’ятницю, 16-го листопада.



Спрацювала сигналізація і на місце прибула охоронна компанія “Арсенал”, та злочинці впоралися за лічені хвилини.



“Багато запитань. Слідів злому сейфа немає, відкрили його ключами. До охоронної служби є запитання. Камери відеоспостереження не працювали саме в цей день”, – зазначив Пикалюк.



Нововолинський інформаційний портал повідомляв, що винесли з сейфу півмільйона гривень.



Керівник поліції суму, яку викрали, не називає, говорить – поки не надали відношення. Додає, що велику суму зазвичай не залишають на ніч у сейфі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі 16 листопада обікрали головне відділення нововолинської «Нової пошти».За інформацією місцевих ЗМІ, викрали півмільйона гривень. Саме в цю ніч у сейфі залишили велику суму та не працювали камери відеоспостереження, - повідомляє Буг Злодії відтиснули ґрати, розбили вікно і пробралися у приміщення відділення «Нової пошти» №1 у Нововолинську.Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції, гроші забрали із сейфу, який відкрили ключем. Подія трапилася близько 2:30 ночі з четверга на п’ятницю, 16-го листопада.Спрацювала сигналізація і на місце прибула охоронна компанія “Арсенал”, та злочинці впоралися за лічені хвилини.“Багато запитань. Слідів злому сейфа немає, відкрили його ключами. До охоронної служби є запитання. Камери відеоспостереження не працювали саме в цей день”, – зазначив Пикалюк.Нововолинський інформаційний портал повідомляв, що винесли з сейфу півмільйона гривень.Керівник поліції суму, яку викрали, не називає, говорить – поки не надали відношення. Додає, що велику суму зазвичай не залишають на ніч у сейфі.

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