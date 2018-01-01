Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Сьогодні, 13:08
У поліції розповіли нові деталі інциденту на вулиці Набережній у Луцьку.
Про це пише Інформатор.
Нагадаємо, резонансна подія відбулася у Луцьку 5 листопада.
Ситуацію для видання прокоментував начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Роман Осуховський.
«Після того, як встановили усіх учасників конфлікту, ми для себе розуміємо, що дві особи з міста Києва зазнали поранень та перебувають у медичних закладах Рівненської та Тернопільської областей», – зазначив Роман Осуховський.
«Але чомусь досі представники медичних закладів, які надають їм допомогу, до поліції з цією інформацією не звернулися. По цьому факту буде проводитися досудове розслідування», – розповів правоохоронець.
«На сьогодні усі учасники події встановлені, чотири особи затримані, також більша частина тих людей оголошені у розшук.
Ми проводимо заходи по встановленню їхнього місцезнаходження», – резюмував Роман Осуховський.
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Про це пише Інформатор.
Нагадаємо, резонансна подія відбулася у Луцьку 5 листопада.
Ситуацію для видання прокоментував начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Роман Осуховський.
«Після того, як встановили усіх учасників конфлікту, ми для себе розуміємо, що дві особи з міста Києва зазнали поранень та перебувають у медичних закладах Рівненської та Тернопільської областей», – зазначив Роман Осуховський.
«Але чомусь досі представники медичних закладів, які надають їм допомогу, до поліції з цією інформацією не звернулися. По цьому факту буде проводитися досудове розслідування», – розповів правоохоронець.
«На сьогодні усі учасники події встановлені, чотири особи затримані, також більша частина тих людей оголошені у розшук.
Ми проводимо заходи по встановленню їхнього місцезнаходження», – резюмував Роман Осуховський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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