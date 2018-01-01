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Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО

Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
У поліції розповіли нові деталі інциденту на вулиці Набережній у Луцьку.

Про це пише Інформатор.

Нагадаємо, резонансна подія відбулася у Луцьку 5 листопада.

Ситуацію для видання прокоментував начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Роман Осуховський.

«Після того, як встановили усіх учасників конфлікту, ми для себе розуміємо, що дві особи з міста Києва зазнали поранень та перебувають у медичних закладах Рівненської та Тернопільської областей», – зазначив Роман Осуховський.

«Але чомусь досі представники медичних закладів, які надають їм допомогу, до поліції з цією інформацією не звернулися. По цьому факту буде проводитися досудове розслідування», – розповів правоохоронець.

«На сьогодні усі учасники події встановлені, чотири особи затримані, також більша частина тих людей оголошені у розшук.

Ми проводимо заходи по встановленню їхнього місцезнаходження», – резюмував Роман Осуховський.


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Теги: Луцьк, Набережна, стрілянина, вибір редактора
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