Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО





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Нагадаємо, резонансна подія відбулася у Луцьку 5 листопада.



Ситуацію для видання прокоментував начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Роман Осуховський.



«Після того, як встановили усіх учасників конфлікту, ми для себе розуміємо, що дві особи з міста Києва зазнали поранень та перебувають у медичних закладах Рівненської та Тернопільської областей», – зазначив Роман Осуховський.



«Але чомусь досі представники медичних закладів, які надають їм допомогу, до поліції з цією інформацією не звернулися. По цьому факту буде проводитися досудове розслідування», – розповів правоохоронець.



«На сьогодні усі учасники події встановлені, чотири особи затримані, також більша частина тих людей оголошені у розшук.



Ми проводимо заходи по встановленню їхнього місцезнаходження», – резюмував Роман Осуховський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поліції розповіли нові деталі інциденту на вулиці Набережній у Луцьку.Про це пише Інформатор Нагадаємо,Ситуацію для видання прокоментував начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції«Після того, як встановили усіх учасників конфлікту, ми для себе розуміємо, що дві особи з міста Києва зазнали поранень та перебувають у медичних закладах Рівненської та Тернопільської областей», – зазначив Роман Осуховський.«Але чомусь досі представники медичних закладів, які надають їм допомогу, до поліції з цією інформацією не звернулися. По цьому факту буде проводитися досудове розслідування», – розповів правоохоронець.«На сьогодні усі учасники події встановлені,, також більша частина тих людей оголошені у розшук.Ми проводимо заходи по встановленню їхнього місцезнаходження», – резюмував Роман Осуховський.

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