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Любов тривалістю у 30 років: волинське подружжя відгуляло перлинове весілля

Любов тривалістю у 30 років: волинське подружжя відгуляло перлинове весілля
На Волині подружжя Дордюків відзначило ювілейну річницю весілля.

Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.

"Кожен рік шлюбного життя – особливий. З кожним моментом, проведеним разом, подружжя більше пізнають один одного, переносячи через роки кохання та ніжність. Багато сімей кожен рік відзначають день свого весілля", - йдеться у повідомленні.

Сім’я Дордюків Степана і Тетяни відсвяткували перлинове весілля.

"Щиро вітаємо Вас з цією знаменною та незабутньою у Вашому житті подією. Нехай кохання, мир та злагода панують у Вашому домі. Пронесіть вогонь свого почуття через усе життя. Користуючись нагодою щиро запрошуємо усіх до відділу на урочисті відзначення ювілейних весіль", - привітали пару.
Любов тривалістю у 30 років: волинське подружжя відгуляло перлинове весілля

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Теги: весілля, річниця, привітання, кохання
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