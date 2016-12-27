Любов тривалістю у 30 років: волинське подружжя відгуляло перлинове весілля
Сьогодні, 13:12
На Волині подружжя Дордюків відзначило ювілейну річницю весілля.
Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
"Кожен рік шлюбного життя – особливий. З кожним моментом, проведеним разом, подружжя більше пізнають один одного, переносячи через роки кохання та ніжність. Багато сімей кожен рік відзначають день свого весілля", - йдеться у повідомленні.
Сім’я Дордюків Степана і Тетяни відсвяткували перлинове весілля.
"Щиро вітаємо Вас з цією знаменною та незабутньою у Вашому житті подією. Нехай кохання, мир та злагода панують у Вашому домі. Пронесіть вогонь свого почуття через усе життя. Користуючись нагодою щиро запрошуємо усіх до відділу на урочисті відзначення ювілейних весіль", - привітали пару.
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Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
"Кожен рік шлюбного життя – особливий. З кожним моментом, проведеним разом, подружжя більше пізнають один одного, переносячи через роки кохання та ніжність. Багато сімей кожен рік відзначають день свого весілля", - йдеться у повідомленні.
Сім’я Дордюків Степана і Тетяни відсвяткували перлинове весілля.
"Щиро вітаємо Вас з цією знаменною та незабутньою у Вашому житті подією. Нехай кохання, мир та злагода панують у Вашому домі. Пронесіть вогонь свого почуття через усе життя. Користуючись нагодою щиро запрошуємо усіх до відділу на урочисті відзначення ювілейних весіль", - привітали пару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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