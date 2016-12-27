Любов тривалістю у 30 років: волинське подружжя відгуляло перлинове весілля

На Волині подружжя Дордюків відзначило ювілейну річницю весілля.Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області."Кожен рік шлюбного життя – особливий. З кожним моментом, проведеним разом, подружжя більше пізнають один одного, переносячи через роки кохання та ніжність. Багато сімей кожен рік відзначають день свого весілля", - йдеться у повідомленні.Сім’я Дордюків Степана і Тетяни відсвяткували перлинове весілля."Щиро вітаємо Вас з цією знаменною та незабутньою у Вашому житті подією. Нехай кохання, мир та злагода панують у Вашому домі. Пронесіть вогонь свого почуття через усе життя. Користуючись нагодою щиро запрошуємо усіх до відділу на урочисті відзначення ювілейних весіль", - привітали пару.