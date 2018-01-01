Для роботи луцького перинатального центру потрібно 450 фахівців





Директори Волинського обласного та Луцького міського центрів зайнятості Роман Романюк та Олена Шишова зголосилися допомогти медичному закладу з пошуком кваліфікованих працівників, - пише



Аби оглянути, де будуть працювати фахівці та в яких умовах народжуватимуться й отримуватимуть медичну допомогу волинські малюки і їх мами, 16 листопада, представники Волинського обласного та Луцького міського центрів зайнятості завітали до Волинського обласного перинатального центру.



Середньооблікова чисельність працюючих, згідно з даними роботодавця, становить чотирнадцять осіб. Реальна потреба – 450 працівників повного штату.



Основний професійно-кваліфікаційний склад – лікарі, акушери, сестри медичні, молодші сестри медичні, буфетниці, сестри-господині, лікарі та фельдшери-лаборанти, статисти медичні, інженери з обслуговування вентиляційних систем, техніки для обслуговування медичного обладнання, слюсарі-сантехніки, електромонтери, підсобні робітники, робітники з ремонтно-будівельних робіт, інженер із обслуговування лікувальних газів. Саме цих фахівців потребує медичний заклад.



«Головне для нас – пацієнт У нас тут дуже гарно, але потрібні люди, які готові працювати в нашому центрі. Без людей нічого не запрацює», – зазначила виконувач обов’язків головного лікаря перинатального центру Ірина Горавська.



Волинський обласний перинатальний центр – це п’ятиповерхова будівля площею 13 тисяч 700 квадратних метрів. Однак насправді це місце, де побачать світ тисячі малюків, а медичний персонал зробить усе для того, щоб вони та їхні мами були здоровими. Це заклад надання допомоги третього рівня. Тобто з усіх районів області сюди будуть направляти жінок, які мають патології вагітності або ж малюки яких з’являються на світ зі слабким станом здоров’я. За словами Ірини Горавської, орієнтовно 40 % волинянок при надії потребують допомоги фахівців перинатального центру. У цьому перинатальному центрі є і родільні зали, і дитяча реанімація, і дитяча лікарня – тобто весь ланцюжок надання допомоги діткам, які народжуються з загрозою для життя і мінімальним імунітетом.



Перинатальний центр приміщенням-переходом поєднаний із неонатальним. Тих, хто потребує тривалого медичного спостереження і лікування, з перинатального переводять у неонатальний центр. Це заклад нового рівня з абсолютно новим сучасним обладнанням, серйозним підходом персоналу до роботи та готовністю реально допомагати своїм пацієнтам.



Окрім допомоги вагітним, породіллям та їхнім малюкам, у медичному закладі працюватиме центр планування сім’ї, три навчальних кімнати, зокрема кафедра акушерства і гінекології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.



«Чудово, що в Луцьку починають з’являтися такі заклади. Це масштабна потужна, супертехнологічна медична установа, яка справді допомагатиме багатьом новонародженим та їх мамам зберегти життя і зміцнити здоров’я. В заклади такого рівня потрібні супер-кваліфіковані працівники. У тісній взаємодії, крок за кроком ми наповнимо перинатальний центр висококваліфікованим персоналом. Беремо на себе відповідальність підтримати і максимально допомогти перинатальному центру працевлаштувати у свій штат хороших фахівців, активно шукаючи працівників серед незайнятого населення. Окрім того, тісно співпрацюватимемо з навчальними закладами, в яких проведемо зустрічі найближчим часом», – зазначив директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.

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