У Луцьку через аварію – затор. ФОТО





Про це у спільноті «Автоандони Луцька» написав Влад Морозовський.



«Карпенка-Карого, ДТП. Ускладнений рух», – йдеться у дописі.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Владислав зауважив, що водій автомобіля Mercedes E-class виїжджаючи з вулиці Рівненської, не пропустила Газель, яка їхала вулицею Карпенка-Карого в сторону Завокзального ринку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого сталася аварія. Внаслідок ДТП проїзд вулицею ускладнений.Про це у спільноті «Автоандони Луцька» написав Влад Морозовський.«Карпенка-Карого, ДТП. Ускладнений рух», – йдеться у дописі.У коментаріВладислав зауважив, що водій автомобіля Mercedes E-class виїжджаючи з вулиці Рівненської, не пропустила Газель, яка їхала вулицею Карпенка-Карого в сторону Завокзального ринку.

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