вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку через аварію – затор. ФОТО

У Луцьку через аварію – затор. ФОТО
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого сталася аварія. Внаслідок ДТП проїзд вулицею ускладнений.

Про це у спільноті «Автоандони Луцька» написав Влад Морозовський.

«Карпенка-Карого, ДТП. Ускладнений рух», – йдеться у дописі.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Владислав зауважив, що водій автомобіля Mercedes E-class виїжджаючи з вулиці Рівненської, не пропустила Газель, яка їхала вулицею Карпенка-Карого в сторону Завокзального ринку.

У Луцьку через аварію – затор. ФОТО
У Луцьку через аварію – затор. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Карпенка-Карого
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кір на Волині: у Нововолинську – 17 сімейних вогнищ хвороби
Сьогодні, 14:25
Розповіли, як заробітчани зможуть отримати субсидію
Сьогодні, 14:17
У Луцьку через аварію – затор. ФОТО
Сьогодні, 13:56
Для роботи луцького перинатального центру потрібно 450 фахівців
Сьогодні, 13:42
У Луцьку представили нового голову міськрайонного суду. ФОТО
Сьогодні, 13:40
Схожі новини
Хотів проскочити: у Луцьку водій легковика спричинив аварію. ФОТО Хотів проскочити: у Луцьку водій легковика спричинив аварію. ФОТО
30 жовтень, 09:57
У Луцьку – жахлива аварія. ФОТО У Луцьку – жахлива аварія. ФОТО
12 вересень, 14:08
У Луцьку – аварія на перехресті. ФОТО. ОНОВЛЕНО У Луцьку – аварія на перехресті. ФОТО. ОНОВЛЕНО
20 серпень, 14:30
Ранкова аварія у Луцьку: є потерпіла Ранкова аварія у Луцьку: є потерпіла
16 квітень, 09:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кір на Волині: у Нововолинську – 17 сімейних вогнищ хвороби
Сьогодні, 14:25
 0
Розповіли, як заробітчани зможуть отримати субсидію
Сьогодні, 14:17
 0
У Луцьку через аварію – затор. ФОТО
Сьогодні, 13:56
 0
Для роботи луцького перинатального центру потрібно 450 фахівців
Сьогодні, 13:42
 0
У Луцьку представили нового голову міськрайонного суду. ФОТО
Сьогодні, 13:40
 0
Медіа
відео
1/8