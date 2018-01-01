У Луцьку через аварію – затор. ФОТО
Сьогодні, 13:56
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого сталася аварія. Внаслідок ДТП проїзд вулицею ускладнений.
Про це у спільноті «Автоандони Луцька» написав Влад Морозовський.
«Карпенка-Карого, ДТП. Ускладнений рух», – йдеться у дописі.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Владислав зауважив, що водій автомобіля Mercedes E-class виїжджаючи з вулиці Рівненської, не пропустила Газель, яка їхала вулицею Карпенка-Карого в сторону Завокзального ринку.
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Про це у спільноті «Автоандони Луцька» написав Влад Морозовський.
«Карпенка-Карого, ДТП. Ускладнений рух», – йдеться у дописі.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Владислав зауважив, що водій автомобіля Mercedes E-class виїжджаючи з вулиці Рівненської, не пропустила Газель, яка їхала вулицею Карпенка-Карого в сторону Завокзального ринку.
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