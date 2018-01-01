Розповіли, як заробітчани зможуть отримати субсидію





Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на міністра соціальної політики Андрія Реву. Міністр наголосив на необхідності декларування доходів тих українських громадян, які працюють в інших країнах, для забезпечення принципу адресності при призначенні субсидій, - пише



«Пропозиція про необхідність декларування доходів викликана питанням розрахунку розміру субсидій, а не з метою їх оподаткування. Інакше працівники отримують подвійну преференцію порівняно з іншими громадянами. Справа в тому, що всі бажаючі отримати субсидію повинні декларувати всі свої доходи, як ті, що вони отримують в Україні, так і ті, які надходять з-за кордону. На практиці відбувається наступне - хто живе і працює в Україні, платить податки і ЄСВ, часто не отримує субсидію, оскільки чесно декларуючи всі доходи (саме за рахунок сплачених цими людьми податків держава надає субсидії громадянам). А ті, хто отримують доходи з-за кордону, як правило, їх не декларують при зверненні за субсидією. В результаті їм субсидія нараховується в більшому розмірі, ніж це могло бути при чесному декларуванні доходів. Це відбувається за рахунок нас з вами - платників податків в Україні», - цитує міністра прес-служба.



Рева також відзначив, що про оподаткування в результаті декларації отриманих з-за кордону доходів не йдеться, оскільки всі податки з цих доходів було сплачено в державі перебування, а їх оподаткування податком в Україні було б подвійним оподаткуванням.



«Коли громадянин звертається за субсидією, він зобов'язаний вказати свої доходи, оскільки ці кошти він витрачає на власне споживання. Але, якщо він не бажає цього робити, то немає жодних проблем - але тоді не потрібно звертатися за субсидією», - резюмував Андрій Рева.



У жовтні Кабінет міністрів України вніс зміни в програму оформлення урядової допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг. Зокрема, з 1 жовтня 2018 року при розрахунку житлової субсидії не враховуються в сукупному доході сплачені аліменти і спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, яка на рік становить до 2500 гривень за голову. Також субсидію на загальних підставах можуть отримати ті громадяни, у яких є заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску з вини роботодавця. Право на допомогу від уряду також мають ті сім'ї, у яких опалювана, а не загальна площа житла не перевищує 120 квадратних метрів для квартири і 200 кв. м для індивідуального будинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За словами міністра, про оподаткування в результаті декларації отриманих з-за кордону доходів не йдеться, оскільки всі податки з цих доходів було сплачено в державі перебування.Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на міністра соціальної політики. Міністр наголосив на необхідності декларування доходів тих українських громадян, які працюють в інших країнах, для забезпечення принципу адресності при призначенні субсидій, - пише Уніан «Пропозиція про необхідність декларування доходів викликана питанням розрахунку розміру субсидій, а не з метою їх оподаткування. Інакше працівники отримують подвійну преференцію порівняно з іншими громадянами. Справа в тому, що всі бажаючі отримати субсидію повинні декларувати всі свої доходи, як ті, що вони отримують в Україні, так і ті, які надходять з-за кордону. На практиці відбувається наступне - хто живе і працює в Україні, платить податки і ЄСВ, часто не отримує субсидію, оскільки чесно декларуючи всі доходи (саме за рахунок сплачених цими людьми податків держава надає субсидії громадянам). А ті, хто отримують доходи з-за кордону, як правило, їх не декларують при зверненні за субсидією. В результаті їм субсидія нараховується в більшому розмірі, ніж це могло бути при чесному декларуванні доходів. Це відбувається за рахунок нас з вами - платників податків в Україні», - цитує міністра прес-служба.Рева також відзначив, що про оподаткування в результаті декларації отриманих з-за кордону доходів не йдеться, оскільки всі податки з цих доходів було сплачено в державі перебування, а їх оподаткування податком в Україні було б подвійним оподаткуванням.«Коли громадянин звертається за субсидією, він зобов'язаний вказати свої доходи, оскільки ці кошти він витрачає на власне споживання. Але, якщо він не бажає цього робити, то немає жодних проблем - але тоді не потрібно звертатися за субсидією», - резюмував Андрій Рева.У жовтні Кабінет міністрів України вніс зміни в програму оформлення урядової допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг. Зокрема, з 1 жовтня 2018 року при розрахунку житлової субсидії не враховуються в сукупному доході сплачені аліменти і спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, яка на рік становить до 2500 гривень за голову. Також субсидію на загальних підставах можуть отримати ті громадяни, у яких є заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску з вини роботодавця. Право на допомогу від уряду також мають ті сім'ї, у яких опалювана, а не загальна площа житла не перевищує 120 квадратних метрів для квартири і 200 кв. м для індивідуального будинку.

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