Волинського Героя посмертно нагородили орденом. ФОТО

Волинянина, який воював в АТО, посмертно нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня.Про це повідомили у прес-службі Повітряного командування "Схід".19 листопада 2018 року голова районної державної адміністрації Камінь-Каширськавручив державну нагороду батькам загиблого учасника російсько-української війни.Старший сержант Сергій Цепух, що народився на Волині у селищі Видерта, проходив службу в центрі управління та оповіщення повітряного командування «Схід» у Дніпрі. В важкі для України часи хлопець прийняв виклик долі та відправився на передову.Під час участі в операції Об’єднаних Сил Сергій виконував обов’язки за посадою фельдшера у 28-й окремій механізованій бригаді на Донеччині. 9 серпня на околиці міста Мар’їнка, під час несення служби на спостережному пункті,Указом Президента України №316/2018 від 11 жовтня 2018 року "За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України", Сергій Цепух нагороджений орденом «За мужність» III ступеня посмертно.Керівництво військової частини повітряного командування «Схід» прийняло рішення про особисту передачу нагороди рідним. Заступник начальника центру з морально-психологічного забезпечення підполковникпривіз орден на Волинь, де в присутності трудових колективів Камінь-Каширщини нагороду урочисто передали батькам загиблого героя.Присутні висловили співчуття рідним, зокрема, керівництво району подякувало за виховання сина-патріота та запевнило, що районна влада сприятиме у вирішенні їх нагальних проблем.Пам’ять старшого сержанта Цепуха вшанували хвилиною мовчання.