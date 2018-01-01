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У Рівному власники «євроблях» блокували митницю. ВІДЕО.

У Рівному власники «євроблях» блокували митницю. ВІДЕО.
У Рівному власники автомобілів на єврореєстрації заблокували регіональну митницю через високі ставки на розмитнення авто.

Як повідомили ТСН.uа активісти, під час своєї акції вони вимагали від чиновників зниження митних ставок на автомобілі, які, за їх словами, "росли без роз'яснення причин протягом трьох тижнів", – передає УНІАН.

«Сьогодні відбувається блокування Рівненської митниці, заблоковані вантажний і легковий термінали. Мета акції - скасувати різке і необгрунтоване підняття цін на розмитнення автомобілів. За один день сума розмитнення виросла мінімум на 1000$», - повідомив один із активістів Роман Край.

Близько 30-40 осіб зібралися на вулиці Млинівській біля посту митниці з метою зустрітися з в. о. керівника митниці Іваном Івановим. Оскільки той до них не вийшов, люди перекрили дорогу, безперервно рухаючись по пішохідному переходу. Як з'ясувалося, збільшення митних ставок, про який заявляли активісти, ще не відбулося.

За даними начальника відділу комунікацій ГУНП Рівненської області Антона Крука, біля митниці зібралися водії та бізнесмени з Рівного та області, які заробляють тим, що переганяють старі машини з-за кордону, так звані "евробляхи".

Під час блокування митниці вони виступили проти правок у Податковий кодекс, які нещодавно прийняла Верховна Рада. Згідно з ними, кінцева вартість автомобіля при розмитненні збільшується, в той же час ці зміни дозволять узаконити "евробляхи", які зараз їздять по дорогах України з порушенням законодавства. Прийняті поправки ще не підписав президент, тож вони поки не діють.

Активісти в свою чергу вимагають, щоб керівництво регіональної митниці звернулося до Державної фіскальної служби з проханням розглянути можливість блокування цих нововведень. На місце прибула Патрульна поліція Рівненщини. За даними патрульних, під час з'ясування обставин один з активістів порушував громадський порядок.

Для утихомирення порушника під час зіткнення начальник Патрульної поліції Сергій Мерчук застосував проти нього газовий балончик. Тим часом керівництво митниці вирішилося на переговори з мітингувальниками. Результати зустрічі поки невідомі. Зараз в'їзд на територію зони митного контролю розблоковано.

"Конфліктна ситуація на даний момент вичерпана, дорогу розблокували. Плануємо вносити дані в ЄРДР за фактом блокування дороги", - повідомив начальник відділу комунікацій ГУНП Рівненської області Антон Крук. На місці залишаються правоохоронці для недопущення подальшого порушення правопорядку.


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Теги: бляхи, Рівне, митниця
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Коментарі 2
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Дибіли
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Євробляхарі вже задрали,чи вони думають ,що розумніші всіх .
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