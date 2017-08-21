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Як Ковель підготувався до ожеледиці на дорогах. ФОТО

Як Ковель підготувався до ожеледиці на дорогах. ФОТО
У Ковелі комунальники посипали центральні вулиці міста піском.

У міського голови Олега Кіндера поцікавилися, чи підготувалося місто до ожеледиці, - пише Район.Ковель.

«Підготувалися на гарному, доброму рівні», – відповів Олег Кіндер.

«Але сьогодні, я бачу, на вулицях слизько. На вулиці Незалежності, наприклад», – уточнив поцікавився спецкор волинської газети «Вільна думка» Микола Микола Силюк.

«Посипані дороги», – на ходу коротко проінформував міський голова і залишив залу, де проходила нарада.

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Теги: дороги, Ковель
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