Як Ковель підготувався до ожеледиці на дорогах. ФОТО





У міського голови Олега Кіндера поцікавилися, чи підготувалося місто до ожеледиці, - пише



«Підготувалися на гарному, доброму рівні», – відповів Олег Кіндер.



«Але сьогодні, я бачу, на вулицях слизько. На вулиці Незалежності, наприклад», – уточнив поцікавився спецкор волинської газети «Вільна думка» Микола Микола Силюк.



«Посипані дороги», – на ходу коротко проінформував міський голова і залишив залу, де проходила нарада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі комунальники посипали центральні вулиці міста піском.У міського головипоцікавилися, чи підготувалося місто до ожеледиці, - пише Район.Ковель «Підготувалися на гарному, доброму рівні», – відповів Олег Кіндер.«Але сьогодні, я бачу, на вулицях слизько. На вулиці Незалежності, наприклад», – уточнив поцікавився спецкор волинської газети «Вільна думка» Микола«Посипані дороги», – на ходу коротко проінформував міський голова і залишив залу, де проходила нарада.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію