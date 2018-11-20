Протест «бляхарів»: громада під Луцьком попередила про незручності
Сьогодні, 15:31
У Княгининівській громаді попросили вибачення за незручності, які створять під час протесту власники автівок на єврореєстрації.
Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.
"В зв'язку з проведенням 20.11.2018 року о 9.00 безстрокової акції мирного масового заходу ГО "Всеукраїнською організацією "Авто євро сила" метою якої є відміна законопроектів 8488 та 8487, просимо водіїв вибачити за тимчасові незручності, які будуть при пересуванні нашою громадою у відрізку траси М1", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, трасу Київ-Ковель-Ягодин перекриють власники «євроблях».
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Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.
"В зв'язку з проведенням 20.11.2018 року о 9.00 безстрокової акції мирного масового заходу ГО "Всеукраїнською організацією "Авто євро сила" метою якої є відміна законопроектів 8488 та 8487, просимо водіїв вибачити за тимчасові незручності, які будуть при пересуванні нашою громадою у відрізку траси М1", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, трасу Київ-Ковель-Ягодин перекриють власники «євроблях».
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