Протест «бляхарів»: громада під Луцьком попередила про незручності





Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.



"В зв'язку з проведенням 20.11.2018 року о 9.00 безстрокової акції мирного масового заходу ГО "Всеукраїнською організацією "Авто євро сила" метою якої є відміна законопроектів 8488 та 8487, просимо водіїв вибачити за тимчасові незручності, які будуть при пересуванні нашою громадою у відрізку траси М1", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, трасу Київ-Ковель-Ягодин

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Княгининівській громаді попросили вибачення за незручності, які створять під час протесту власники автівок на єврореєстрації.Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ"В зв'язку з проведенням 20.11.2018 року о 9.00 безстрокової акції мирного масового заходу ГО "Всеукраїнською організацією "Авто євро сила" метою якої є відміна законопроектів 8488 та 8487, просимо водіїв вибачити за тимчасові незручності, які будуть при пересуванні нашою громадою у відрізку траси М1", - йдеться у дописі.Нагадаємо, трасу Київ-Ковель-Ягодин перекриють власники «євроблях»

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