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На Волині освятили новий храм. ФОТО

На Волині освятили новий храм. ФОТО
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл освятив церкву Мучениць Віри, Надії, Любові та Софії, що знаходиться у Маневичах.

Михаїл привітав учасників торжества з значною подією. Архієрей висловив радість, що вірні цієї парафії не були байдужі, й змогли збудувати місце для спільного творення молитви, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.

Разом із керуючим єпархією служили: маневицький декан протоієрей Андрій Закидальський, настоятель парафії протоієрей Михайло Мельничук, духовенство місцеве, Рожищанського, Ківерецького, Горохівського деканатів, а також із Володимир-Волинської та Рівненської єпархій. У відправі взяли участь представники районної влади.

Після Богослужіння владика вручив відзнаки. Церковні нагороди отримали настоятель громади о. Михайло та найактивніші парафіяни: Олександр Мороз, Валентина Ларина, Олександр Мацука.

На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО

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Теги: храм, освячення, церква, Михаїл
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