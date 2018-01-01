На Волині освятили новий храм. ФОТО

Михаїл освятив церкву Мучениць Віри, Надії, Любові та Софії, що знаходиться у Маневичах.



Михаїл привітав учасників торжества з значною подією. Архієрей висловив радість, що вірні цієї парафії не були байдужі, й змогли збудувати місце для спільного творення молитви, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.



Разом із керуючим єпархією служили: маневицький декан протоієрей Андрій Закидальський, настоятель парафії протоієрей Михайло Мельничук, духовенство місцеве, Рожищанського, Ківерецького, Горохівського деканатів, а також із Володимир-Волинської та Рівненської єпархій. У відправі взяли участь представники районної влади.



Після Богослужіння владика вручив відзнаки. Церковні нагороди отримали настоятель громади о. Михайло та найактивніші парафіяни: Олександр Мороз, Валентина Ларина, Олександр Мацука.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинськийосвятив церкву Мучениць Віри, Надії, Любові та Софії, що знаходиться у Маневичах.Михаїл привітав учасників торжества з значною подією. Архієрей висловив радість, що вірні цієї парафії не були байдужі, й змогли збудувати місце для спільного творення молитви, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.Разом із керуючим єпархією служили: маневицький декан протоієрей Андрій Закидальський, настоятель парафії протоієрей Михайло Мельничук, духовенство місцеве, Рожищанського, Ківерецького, Горохівського деканатів, а також із Володимир-Волинської та Рівненської єпархій. У відправі взяли участь представники районної влади.Після Богослужіння владика вручив відзнаки. Церковні нагороди отримали настоятель громади о. Михайло та найактивніші парафіяни: Олександр Мороз, Валентина Ларина, Олександр Мацука.

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