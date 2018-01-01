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У селі на Волині освятили храм. ФОТО

У селі на Волині освятили храм. ФОТО
У селі Черкаси Ковельського району освятили храм Великомучениці Варвари.

Чин освячення здійснив митрополит Луцький і Волинський Михаїл, – повідомили на сторінці Волинської єпархії УПЦ КП у Facebook.

Під час проповіді владика зазначив, що внутрішнє бажання бути з Богом стало причиною сьогоднішнього освячення храму.

«Адже людина завжди вибирає як і де їй краще жити, але найкраще почуває, коли душа з Богом. Саме це й спонукало вас побудувати храм», – сказав Михаїл.

За Богослужінням чергову священичу нагороду отримав настоятель парафії протоієрей Василь Старевич. На завершення Богослужіння владика відзначив нагородами та благословенними грамотами активних парафіян, будівничих та жертводавців храму.

Разом із високопреосвященним молилися ковельський районний декан протоієрей Іван Бонис, настоятель парафії о. Василь, духовенство ковельського міського та районного деканатів, голова РДА Віктор Козак, очільниця Люблинецької ОТГ (до якої входить с. Черкаси) Наталія Сіховська, миряни.

Довгий час черкащани не мали місця для молитви, тому Богослужіння звершувалися у колишньому приміщенні штабу військової частини. Пізніше для громади виділили приміщення колишнього військового складу, який перебудували під храм.
У селі на Волині освятили храм. ФОТО
У селі на Волині освятили храм. ФОТО
У селі на Волині освятили храм. ФОТО
У селі на Волині освятили храм. ФОТО
У селі на Волині освятили храм. ФОТО
У селі на Волині освятили храм. ФОТО
У селі на Волині освятили храм. ФОТО
У селі на Волині освятили храм. ФОТО

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Теги: освячення, храм, Волинь
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Одні попи. А де ж Храм?
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