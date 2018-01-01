У «Промені» відбудеться турнір Beyblade*

У «Смугастому носорозі», що на 2-му поверсі розважального центру «Промінь», відбудеться неймовірна подія осені.Перший відкритий турнір BEYBLADE – крутої іграшки, що встигла підкорити серця по всьому світу. Це історія пристрасних бійців, що прямують за мріями аж до вершин.«Смугастий носоріг» любить тішити своїх гостей, тому і вирішив організувати масштабний турнір, що відбудеться 30 листопада о 15:00. Долучитися можуть діти віком від 6 до 12 років.Турнір складатиметься з відбіркових етапів, протягом яких буде вибрано найсильніших учасників, що пройдуть до фіналу. Переможці отримають цінні призи – нові набори Hasbro Beyblade.Щоб стати учасником турніру, необхідно:1) Купити квиток учасника (вартість 60 грн) на касі Дитячого комплексу «Смугастий носоріг» до 20 листопада та зареєструватися;2) Прийти в РЦ «Промінь» з гарним настроєм та бажанням перемогти;3) Підтвердити реєстрацію з 15:00 до 16:00, отримати інструкцію та картку учасника;4) Перемогти та отримати неймовірний подарунок.Поспішай, кількість місць обмежена!Детальніша інформація за посиланням: http://bit.ly/2qT7nNLДовідка: +380 (66) 755 07 57.