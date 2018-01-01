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У «Промені» відбудеться турнір Beyblade*

У «Промені» відбудеться турнір Beyblade*
У «Смугастому носорозі», що на 2-му поверсі розважального центру «Промінь», відбудеться неймовірна подія осені.

Перший відкритий турнір BEYBLADE – крутої іграшки, що встигла підкорити серця по всьому світу. Це історія пристрасних бійців, що прямують за мріями аж до вершин.

«Смугастий носоріг» любить тішити своїх гостей, тому і вирішив організувати масштабний турнір, що відбудеться 30 листопада о 15:00. Долучитися можуть діти віком від 6 до 12 років.

Турнір складатиметься з відбіркових етапів, протягом яких буде вибрано найсильніших учасників, що пройдуть до фіналу. Переможці отримають цінні призи – нові набори Hasbro Beyblade.
Щоб стати учасником турніру, необхідно:

1) Купити квиток учасника (вартість 60 грн) на касі Дитячого комплексу «Смугастий носоріг» до 20 листопада та зареєструватися;

2) Прийти в РЦ «Промінь» з гарним настроєм та бажанням перемогти;

3) Підтвердити реєстрацію з 15:00 до 16:00, отримати інструкцію та картку учасника;

4) Перемогти та отримати неймовірний подарунок.

Поспішай, кількість місць обмежена!
Детальніша інформація за посиланням: http://bit.ly/2qT7nNL
Довідка: +380 (66) 755 07 57.

У «Промені» відбудеться турнір Beyblade*


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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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